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各國關稅陸續揭曉 學者：川普公布稅率恐不是最終版

中央社／ 台北17日電

美國總統川普陸續公布多國對等關稅，各國謹慎以待。中經院院長連賢明認為，就算川普公布台灣的對等關稅，恐怕也不是「最終版」，仍須繼續協商；合庫金控集團首席經濟學家徐千婷則提醒，關稅恐成為美國經濟政策的新常態，政府及企業要做好準備。

對於稅率，連賢明維持他的看法，應在15至20%之間，因為台灣與美國產業關聯密切，一旦稅率超過此範圍，美國也將承受通膨壓力。

中經院今天發布經濟預測，估2025年經濟成長率為3.05%，比4月預測的最樂觀情境2.85%還要更好，上半年出口優於預期是重要因素。

中經院說明，上半年因應川普對等關稅緩衝期的提前拉貨潮爆發，與市場對人工智慧（AI）的強勁需求，帶動商品出口大幅攀升，推升上半年表現超乎預期，經濟成長率達5.17%，下半年則因關稅政策發酵，不確定性仍高，平均成長率僅1.08%，第4季經濟成長率更只有0.66%。

美國遲未公布台灣對等關稅稅率，對台灣實際影響難以估量，連賢明認為，目前先坐等結果出爐，因為川普態度反覆，猜也猜不準。

連賢明說，川普現在公布的稅率「都不是真的」，是迫使各國繼續談判的手法，現在講的稅率，如果川普某天認為該國沒有做到，又會突然「牙起來」（台語：情緒激動、抓狂），談判會持續到「川普覺得結束才結束」。

連賢明表示，傳統上，經貿談判非常嚴謹且曠日費時，需經歷調查、聽證、國會等程序，以前貿易談判的時間都是以年計算，「沒有人用天來算！」而且從談判到實務操作非常繁雜，主張完全開放的國家，最後是否能實際落實，還有變數。

從目前川普公布名單來看，連賢明認為，川普對等關稅政策目的是杜絕洗產地，因此稅率有2大基準，40%與20%，與中國關係密切的從40%開始調整，其餘則從20%附近計算。

徐千婷則提醒，即便度過這波關稅風暴，台灣政府及企業必須意識到，關稅恐成為美國經濟政策的新常態。就算美國未來政權輪替，政府料將難以放棄這筆穩定收入，各國包含台灣，都必須為關稅長期化的局面，做好心理與實質上的應對準備。

今年以來，新台幣強勢升值，侵蝕出口廠商獲利，但也緩和通膨壓力。主計總處官員指出，下半年新台幣若升值1元，估影響下半年CPI下降0.1個百分點。

關稅 川普

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