關稅談判 美學者：台灣有說到做到優勢、宜聚焦投資

美國對台徵收的關稅稅率遲未公布。經濟專家認為，美國總統川普更著眼「本土投資」，台灣團隊與美對話時，宜提出在美國創造就業機會的證據，畢竟很多國家想這樣談卻做不到；但台灣可以辦到，過去也做到過。

美國對日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼等新關稅稅率陸續「開獎」之際，台灣的稅率尚未公布，而距離對等關稅暫緩大限8月1日只剩兩週。

經濟專家史劍道（Derek Scissors）近日回答中央社提問表示，如果他是台灣談判團隊一員，與美方交手時，他會提台灣企業透過赴美設廠參與當地產業生態系，展現作為美國好朋友的誠意，這正是川普想要的。

史劍道是華府研究亞洲及中國經濟問題知名學者。他長期對台灣及中國經濟發展有深度觀察，總是給予犀利、簡短的回應。

「川普不喜歡出口，他要的是在地投資。」史劍道說，川普總是在談投資美國、讓美國本土有工作機會，台灣企業正在這麼做。所以他會拿出台灣企業在美國不同州創造許多工作機會的證據，作為爭取低關稅的基礎，並向美方表示：「我們很樂意再談更多這樣的合作。」

半導體關稅方面，史劍道觀察，美國目前還沒決定要對哪些項目徵稅。川普非常重視關稅，喜歡先大張旗鼓宣布，再陸續設立各種例外條款。所以，史劍道說，他可以想像未來會出現某種「半導體關稅」，但不適用於最先進晶片。

不過，他認為，如果川普沒有終止「晶片法」（CHIPS and Science Act），美國半導體產量從明年開始就會逐步上升。對台灣出口來說，這件事的影響將比半導體關稅大得多。

「晶片法」目的在透過390億美元（新台幣1兆1500億元）補助，提升美國國內半導體生產能力。

美國外交政策研究所（FPRI）非常駐研究員傅利曼（Joshua Freedman）分析關稅對台影響指出，台灣在全球最先進半導體晶片製造中的獨特地位，使其能在很大程度上免受關稅衝擊，但其他出口產業就較為脆弱，例如生產螺絲、螺帽類等用以連結不同機件的扣件產業。

傅利曼於FPRI網站發文表示，過去十年，隨著中美關係惡化，盼降低政治風險的企業已將生產從中國轉移到成本更低的地點。美國在全球突然加徵、撤銷及升級關稅，更加速企業落實供應鏈多元化。

他說，雖然部分壓力導致更多業務從中國轉向台灣，有利台灣經濟，但主要的轉移方向是東南亞等成本及風險更低的目的地。隨著這些地區的生產擴張和發展，競爭力也正不斷提升。

台灣扣件（又稱緊固件）產業正處於這些轉變的前沿。傅利曼說，在台灣，隨便問一個人關稅對當地企業的衝擊，他們很可能會提到螺絲和螺栓製造商的困境，尤其是利潤率相對較低的中小企業。

他表示，台灣過去依靠遍布全島的產業群聚建立成功的扣件產業，但主導地位正逐漸下滑。如今，越南、泰國和印度都能以比台灣更低的成本生產扣件。

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