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關稅若超過25%…學者：匯率恐需貶到35元 才能助產業降低衝擊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中經院中國經濟研究所所長劉孟俊表示，根據分析模型，如果最後台美關稅談到25%以上，新台幣需要貶值到35元才能幫助出口商降低衝擊。 圖/本報系資料照片 【作者：林宸誼，日期：2024-07-19，數位典藏序號：20240719115736220】
中經院中國經濟研究所所長劉孟俊表示，根據分析模型，如果最後台美關稅談到25%以上，新台幣需要貶值到35元才能幫助出口商降低衝擊。 圖/本報系資料照片 【作者：林宸誼，日期：2024-07-19，數位典藏序號：20240719115736220】

川普的「關稅情書」呼之欲出，匯率如何變動因應也受矚目，中華經濟研究院中國經濟研究所所長劉孟俊今日表示，根據分析模型，如果最後台美關稅談到25%以上，新台幣需要貶值到35元才能幫助出口商降低衝擊。

立法院今（17）日舉辦「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，針對如何利用匯率幫助出口商應對關稅壓力，劉孟俊指出，如果最後政府談到10到15%的關稅，目前30元左右的匯率是可以的；但是，如果最終關稅是15%甚至20%，匯率需要貶值到31-35元之間；最極端情況下，若台灣也被川普課25%甚至以上的稅率， 新台幣恐怕要貶到35元，出口商才能度過這場危機。

此外，針對協助出口商減壓，劉孟俊提出，因為美元貶值影響出口商利潤，除了提供補貼，政府可以允許出口商用美元繳稅，或是在外勞薪資上，採取美元支付的方式，這樣都可以減輕匯率造成的影響。

政府作為上，劉孟俊進一步表示，短期政策聚焦於協助企業「業態轉型」，如透過轉投資、異地設廠、調整產品組合等方式，降低出口市場集中度並強化接單彈性，進而因應區域風險擴大所帶來的衝擊。

中期策略則著眼於擴大國際合作與產業升級。長期目標還是必須透過強化自身產業體質，逐步擺脫外部市場依賴。

關稅 川普

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