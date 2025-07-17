車輛公會：應維持整車關稅 盼降無產製零件稅率

台美談判持續，汽車關稅是否調降備受關注。車輛公會表示，汽車製造業零件生產工廠家數為2775家，全台從業人數共30萬，應維持合理的整車進口關稅稅率，並爭取降稅緩衝期；為協助產業降低生產成本，國內不產製零件的進口關稅應降為零。

立法院財政委員會今天舉辦「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，邀請行政院經貿談判辦公室、財政部、經濟部和專家學者等出席。

台灣區車輛工業同業公會副秘書長吳智魁表示，汽車產業建議優先調降貨物稅，而非關稅，台灣汽車上中下游產業鏈完整，從北部的整車廠、中南部的零組件廠，牽涉產業領域非常廣。

根據車輛公會資料，汽車製造業零件生產工廠家數為2775家，達30萬員工人數，全台共有6家整車廠，過去15年累計生產已達454萬輛。

面對美國對等關稅政策，吳智魁分析，美國3大車廠主要都是製造皮卡車，美國車廠不製造乘用車，在美國製造乘用車的都是外商，包含日本Honda、Toyota、Nissan、韓國現代等廠商，未來美國進口車若關稅調降至零，相關車款也可能進入台灣。

吳智魁表示，車輛公會訴求應維持合理的整車進口關稅稅率，並爭取降稅緩衝期，協助零件進口關稅稅率調降，以協助產業降低生產成本，尤其是國內不產製零件的進口關稅應降為零。

此外，吳智魁指出，美國市場占汽車零組件出口市場5成，未來美國對等關稅稅率若提高至20%，零組件出口競爭力堪憂。

桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，政府與美國談判進度並無向勞工說明，感到非常失望。桃竹苗地區為汽車產業的重鎮，全台汽車上下游就業人口達30萬人，涵蓋零組件、整車等領域，平均年齡介於40至50歲，若汽車關稅降至零，將導致中高齡失業等問題。

劉勝銘表示，汽車25%貨物稅就是奢侈稅，若想要讓消費者買到平價車輛，應該調降貨物稅，而非調降關稅。

中華民國全國總工會秘書長溫宗諭表示，廠商受關稅衝擊將影響勞工的就業權利，中部工具機和水五金等廠商最在意的是匯率波動和關稅影響，若新台幣升破29元，除了減少廠商獲益，出口產品也會變貴，失去價格優勢，建議關稅須低於中國、韓國、日本和東南亞等競爭對手。

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