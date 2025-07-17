美豬美牛將因關稅談判放寬規範？邱泰源：一切以行政院為主

美國總統川普雖表示，將針對150多個國家通知關稅，預計是10％或是15％，但仍未宣布台灣關稅稅率，據傳談判卡關原因包含我國對美豬、美牛，以及萊豬的萊克多巴胺殘留值等。立委王育敏質詢此事，詢問談判進度，衛福部部長邱泰源回應，一切以行政院為主，衛福部堅持以食安、照顧人民安全為依據。

立法院衛環委員會今針對「因應嚴重災情、緊急重大事件，醫療院所承擔救護量能困境及因應台美關稅談判對台灣食品安全相關影響」進行專題報告，並備質詢。

王育敏說，現在食安相關謠言滿天飛，美方是否有要求取消美豬、美牛標示產地？邱泰源表示，台美談判還在進行，以行政院為主，衛福部堅持以食安、照顧人民安全為依據。隨後邱就找食藥署長姜至剛「救援」。

王育敏接著詢問「我國是否要放寬美牛絞肉跟內臟進口？」，該做法違法食安法第15條。姜至剛回應，美國很關心相關議題，大家都會思考如何因應，但該議題還在談判，「食藥署三級機關的姜署長、安心署長對這個部分有點困難」，在重要議題、整體國家談判上會配合行政院。

王育敏質疑，如果經貿談判小組要放行，你們就照辦？「我知道你們的答案了」。我國美豬腎的萊劑容許值為0.04ppm是否要放寬到0.09ppm？姜至剛回應，一定會在食安科學分析，風險評估的架構下執行，但姜至剛話說到一半，王育敏隨即打斷，直接幫食藥署下結論「我知道了，三項都有可能要開放，只是現在沒有辦法回答」。

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