台美關稅談判 學者、勞工代表：政府不要只談判沒配套
立法院財政委員會今（17）日舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，邀集專家學者及勞工代表與會。會中學者及勞工代表均要求，政府不能「只談判，不配套」，忽略未來對產業及勞工的影響。
淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示， 若是政府急於尋找拓展其他市場，希望依此能降低關稅造成的影響，只是二次傷害出口商。
桃園市總工會副理事長劉勝銘說，目前政府沒有跟勞工說明談判造成的影響，可以說是完全黑箱作業，也沒有在談判前瞭解勞方需求，他強調，若未來美方進口產品真的零關稅，可能造成中高齡大量失業。
中華民國全國總工會秘書長溫宗瑜也認為，關稅戰對於勞工及產業有很多壓抑，政府要協助提高中國大陸、歐盟等市場的拓展。勞工面對的問題，光補貼產業沒有用，要有輔導轉型機制。
蔡明芳說明，關稅造成台灣廠商對美國出口降低，加上歐盟跟日本等相對高所得的國家關稅也不低,，如果因此輔導廠商出口到低所得國家，對出口商沒有幫助，因為他們本來就不想賣商品去利潤低的國家。其次，他也表示，面對美國關稅，政府應該考慮國內廠商競爭力的問題，如果競爭力不高的產業，持續保護是資源錯置，甚至讓勞工也沒有競爭力。
蔡明芳分析，我國政府可以應對的方案有三項，一是在互惠安全下對美採購、二是鼓勵有獨占性的產業可以對外投資、三是配合美國審查「洗產地」，提升經濟安全的合作。
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