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若對美國進口產品零關稅 賴士葆：這是「喪權辱國」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣與美國之間關稅談判，持續協商。圖為台灣農民擔心開放美國農產品進口，犧牲台灣農業。（美聯社）
台灣與美國之間關稅談判，持續協商。圖為台灣農民擔心開放美國農產品進口，犧牲台灣農業。（美聯社）

立法院財政委員會今（17）日舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，國民黨立委賴士葆強調， 如果最後談到對美國進口產品零關稅，就是「喪權辱國」，完全不能接受。民眾黨立委黃國昌更說，千萬不要談完了，才要求國會不能改協議內容，否則就是「中共同路人」或「破壞台美關係」。

黃國昌引用前總統蔡英文當年的說法，表示國家對外從開啟談判，經過過程與最後結果，這段過程中都應要有國會參與，如果談判完成才要求國會不能改「任何一個字」，否則就把立委打成「中共同路人」或「破壞台美關係」，這是不合理的事。

民眾黨立委張啟楷說，越南跟印尼是目前談到低於25%的兩個國家，然而越南是用進口零關稅去換的；印尼則是大買150億美元的能源及農產品，「台灣要拿什麼去換」？立法院應該有權控管。

他指出，現在已經傳出台灣要大量採購阿拉斯加天然氣，甚至要跟美國合作開發，但是國人對內容完全不知道，立法院跟國家應該有權對投資內容及採購價格控管。

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