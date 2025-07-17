財部嚴抓洗產地 近3月移送裁罰逾百件

立法院外交及國防委員會昨邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺表示，關稅談判過程中涉及諸多機密，雙方「有give and take（有給、有得）」，目前都還在談判中；可以確認的是在維護國家利益、產業利益、保障國人健康和確保糧食安全的情形下，持續對美談判。

2025-07-17 01:13