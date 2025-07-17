聽新聞
0:00 / 0:00
財部嚴抓洗產地 近3月移送裁罰逾百件
財政部昨日表示，為打擊違規轉運「洗產地」，過去三個月已查核輸美貨物八九三六筆，移送經濟部裁罰一○一案。
立法院財委會今將召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。財政部、經貿談判辦公室、經濟部等財經部會書面報告昨提前出爐。
財政部指出，針對「洗產地」違規轉運，採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴懲三道防線。
事前嚴防方面，經濟部五月時公告出口產製貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地及其標示屬實後，截至六日為止，查核十七點九萬件，配合情況良好；事中嚴查方面，海關持續透過風險系統嚴格查核；事後嚴處部分，四月一日至七月六日止，海關查核輸美貨物八九三六筆，移送經濟部國際貿易署裁罰一○一案，依貿易法最高可處三百萬元罰鍰或禁止一年輸出入貨品。
經貿辦報告指出，台灣是美國首波談判對象，自四月初展開談判，行政院副院長鄭麗君率經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、財政部、國安會等單位參與，美方由美國貿易代表署主責，必要時邀請商務部等單位參與。雙方已於五月一日、六月二十五日、七月八日在美國華府完成三輪實體諮商。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言