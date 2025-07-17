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財部嚴抓洗產地 近3月移送裁罰逾百件

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨日表示，為打擊違規轉運「洗產地」，過去三個月已查核輸美貨物八九三六筆，移送經濟部裁罰一○一案。

立法院財委會今將召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。財政部、經貿談判辦公室、經濟部等財經部會書面報告昨提前出爐。

財政部指出，針對「洗產地」違規轉運，採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴懲三道防線。

事前嚴防方面，經濟部五月時公告出口產製貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地及其標示屬實後，截至六日為止，查核十七點九萬件，配合情況良好；事中嚴查方面，海關持續透過風險系統嚴格查核；事後嚴處部分，四月一日至七月六日止，海關查核輸美貨物八九三六筆，移送經濟部國際貿易署裁罰一○一案，依貿易法最高可處三百萬元罰鍰或禁止一年輸出入貨品。

經貿辦報告指出，台灣是美國首波談判對象，自四月初展開談判，行政院副院長鄭麗君率經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、財政部、國安會等單位參與，美方由美國貿易代表署主責，必要時邀請商務部等單位參與。雙方已於五月一日、六月二十五日、七月八日在美國華府完成三輪實體諮商。

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