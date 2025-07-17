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美媒Politico：美台關稅協議接近敲定

聯合報／ 編譯葉亭均盧思綸周辰陽／綜合報導
美國總統川普15日表示，可能最快在本月底對藥品徵收關稅，而且對半導體的關稅也可能很快公布。 （美聯社）
美國總統川普15日表示，可能最快在本月底對藥品徵收關稅，而且對半導體的關稅也可能很快公布。 （美聯社）

美國總統川普表示，他可能最快在本月底對藥品徵收關稅，而且對半導體的關稅也可能很快公布，暗示這些進口稅可能會與將在八月一日執行的廣泛「對等」關稅一起實施。

Politico十五日報導，真正更接近達成協議的是那些尚未收到通知函國家，並點名台灣、瑞士印度都可能接近敲定協議，有望在未來幾周內宣布。

川普十五日在匹茲堡參加完ＡＩ峰會後對記者表示，「可能在本月底，我們將從低關稅開始，給製藥公司一年時間準備，然後我們將會把關稅提到非常高水準。」川普表示，他對半導體關稅時間表和藥品「類似」，而且對晶片徵稅「不那麼複雜」。

美國財長貝森特十五日接受彭博電視專訪時表示，原定於八月結束的美中關稅休戰期限有彈性，並稱雙方談判「目前進展非常順利」，希望盡快與中國大陸副總理何立峰會面。

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