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外交部次長：台美「有給、有得」 關稅還在談判中

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北報導
外交部次長陳明祺（左）與行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣（右），16日赴立法院報告關稅談判進度。 記者曾吉松／攝影
外交部次長陳明祺（左）與行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣（右），16日赴立法院報告關稅談判進度。 記者曾吉松／攝影

立法院外交及國防委員會昨邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺表示，關稅談判過程中涉及諸多機密，雙方「有give and take（有給、有得）」，目前都還在談判中；可以確認的是在維護國家利益、產業利益、保障國人健康和確保糧食安全的情形下，持續對美談判。

被問到台灣拿到的對等關稅，會不會高於卅二％？陳明祺說，「我們都不確定啦，世界上很少國家在談判結束後就能知道具體稅率，只能說雙方也看到了誠意，大家溝通持續進行中；他不作稅率預測，美國對其他國家談判底定後，還是出現變數，外交部正透過所有管道了解掌握雙邊談判進度。

外交部書面報告指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識；至於是哪些關鍵領域，陳明以關稅談判事涉機密，且還在談判過程中，因此很多細節不便對外透露。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，對美談判已約定下次諮詢，但各國都在排隊談判，目標是在八月一日前達成共識；此外，收到美方的通知信函，並不代表最終稅率。

針對萊克多巴胺肉品的標示及農產品進口台灣等問題，顏慧欣說，談判有保密義務，台灣底線在維護國家跟產業利益、糧食安全與國民健康；這些項目涉及美方利益，談判將會觸及，但最後共識不便在此透露，保護農民是必然，一定堅守產業、國家利益。

國民黨立委黃仁關切談判代表團視訊出現國安局長蔡明彥一事，出席會議的國安局副局長黃明昭表示，國安局負責經貿安全諮詢；國安局長成為談判成員是有用意的，經濟、經貿安全是情蒐的很重要工作。

行政院前副院長施俊吉在臉書撰文解析「川普兵法」認為，台灣不能將一時談判結果當作決定前途的百年條約，川普愛玩的是以延續遊戲為目的的「無限遊戲」，而台灣正在玩以取勝為目的的「有限遊戲」，應學習「川普兵法」，務必耐心玩下去。

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