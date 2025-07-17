聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕：台關稅若談到逾10% 重大危機

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
台中市長盧秀燕昨在三三會專題演講表示，一旦台灣關稅談判超過百分之十，是一個重大危機。記者許正宏／攝影
台中市長盧秀燕昨在三三會專題演講表示，一旦台灣關稅談判超過百分之十，是一個重大危機。記者許正宏／攝影

台中市長盧秀燕昨日出席三三企業交流會，以「台中繁榮模式：盧秀燕拚經濟心法」為題進行演講。她指出，台灣當前經濟面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」三大困境，正陷入「生死存亡」的關鍵時刻，其中在關稅部分，她說，「一旦我們（台灣）的關稅談判超過百分之十，是一個重大危機」。

盧秀燕解釋，台灣的地理條件與產業結構與他國不同，「不能見到別國百分之卅，我國百分之廿就覺得很高興」，原因在於台灣多數產業利潤率低於百分之十，甚至不少產業只有「毛三到四」（毛利百分之三到四），若未來台灣被課徵的關稅超過百分之十，將導致許多企業面臨重大生存危機。因此，她認為政府要積極談判、還要有腹案，應該積極溝通，並引導人民和企業。

她指出，賴政府看起來不打算在七月廿六之前揭曉台灣談判的結果，「之前還丟盔棄甲、送了很多東西（禮物）出去，那政府有沒有談判能力？」但她表示，無論賴政府開箱的結果為何，政府都應該要做好準備來幫助企業與人民，「態度很重要」。

除關稅戰外，盧秀燕認為台灣經濟另一困境是匯率。她呼應三三會理事長林伯豐說法，指出「匯率比關稅更嚴重」，台幣兌美元近期已從卅二元升至廿九點三元，若匯率升值與高關稅同時發生，將對產業是雙重夾擊，「現階段因為有關稅的問題，兩者更不能同時發生」。

盧秀燕：投入五千億 韌性電網危險不穩

至於能源危機，盧秀燕認為，現在的政府能源政策，已從產業協助者變成問題製造者，導致台灣產業發展失調、能源供應不足且不穩定，再加上這個國家的能源政策有意識形態，導致現在的電網即使投入五千多億元預算要建構「韌性電網」，結果卻非但沒有韌性電網，「而是一種危險的、不穩定的電網」。

盧秀燕還說，為彌補能源缺口，地方政府被迫增加燃煤發電，導致燃煤使用量回升、加劇空汙問題，危害民眾身體健康。她以台中為例，指出台中火力發電廠燃煤使用量，曾從每年一千五百萬噸降至一千兩百萬噸，但現在面臨挑戰。

三三會理事長林伯豐表示，由於銷到美國的產品會減少，台灣更應加強其他區域的外銷，如中國大陸、東南亞或歐洲，「這就是要政府協力跟各國談ＦＴＡ（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助」。

外貿協會董事長黃志芳表示，即使對台灣的對等關稅公布了，也不會是最終版，美國最終目的是要讓廠商赴美設廠製造，為達目的，川普會動態調整關稅稅率。

韌性電網 關稅 賴政府 能源政策 盧秀燕 火力發電廠 林伯豐 川普 匯率 中火

延伸閱讀

盧秀燕出席三三會 交流國際經貿局勢拚經濟心法

影／險爆粗口！綠指普發一萬違法 盧秀燕：大罷免若過不「甩」民眾陳情

中投首長聯手反罷！盧秀燕今晚聯手許淑華為廖偉翔站台

盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

相關新聞

財部嚴抓洗產地 近3月移送裁罰逾百件

財政部昨日表示，為打擊違規轉運「洗產地」，過去三個月已查核輸美貨物八九三六筆，移送經濟部裁罰一○一案。

美媒Politico：美台關稅協議接近敲定

美國總統川普表示，他可能最快在本月底對藥品徵收關稅，而且對半導體的關稅也可能很快公布，暗示這些進口稅可能會與將在八月一日執行的廣泛「對等」關稅一起實施。

外交部次長：台美「有給、有得」 關稅還在談判中

立法院外交及國防委員會昨邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺表示，關稅談判過程中涉及諸多機密，雙方「有give and take（有給、有得）」，目前都還在談判中；可以確認的是在維護國家利益、產業利益、保障國人健康和確保糧食安全的情形下，持續對美談判。

盧秀燕：台關稅若談到逾10% 重大危機

台中市長盧秀燕昨日出席三三企業交流會，以「台中繁榮模式：盧秀燕拚經濟心法」為題進行演講。她指出，台灣當前經濟面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」三大困境，正陷入「生死存亡」的關鍵時刻，其中在關稅部分，她說，「一旦我們（台灣）的關稅談判超過百分之十，是一個重大危機」。

馬文君批談判退讓過頭：對美採購恐破6兆 換不到對等關稅

針對台美之間的關稅談判，立委馬文君昨天表示，政府在協商過程中一再退讓，對美採購規模將達6兆6000億元，恐損害整體利益與...

別將關稅談判當決定前途百年條約？ 施俊吉分析川普戰術：耐心玩下去

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，行政院前副院長施俊吉認為，台灣不能將一時談判結果當作決定前途的百年條約；他說，川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。