盧秀燕：台關稅若談到逾10% 重大危機

台中市長盧秀燕昨日出席三三企業交流會，以「台中繁榮模式：盧秀燕拚經濟心法」為題進行演講。她指出，台灣當前經濟面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」三大困境，正陷入「生死存亡」的關鍵時刻，其中在關稅部分，她說，「一旦我們（台灣）的關稅談判超過百分之十，是一個重大危機」。

盧秀燕解釋，台灣的地理條件與產業結構與他國不同，「不能見到別國百分之卅，我國百分之廿就覺得很高興」，原因在於台灣多數產業利潤率低於百分之十，甚至不少產業只有「毛三到四」（毛利百分之三到四），若未來台灣被課徵的關稅超過百分之十，將導致許多企業面臨重大生存危機。因此，她認為政府要積極談判、還要有腹案，應該積極溝通，並引導人民和企業。

她指出，賴政府看起來不打算在七月廿六之前揭曉台灣談判的結果，「之前還丟盔棄甲、送了很多東西（禮物）出去，那政府有沒有談判能力？」但她表示，無論賴政府開箱的結果為何，政府都應該要做好準備來幫助企業與人民，「態度很重要」。

除關稅戰外，盧秀燕認為台灣經濟另一困境是匯率。她呼應三三會理事長林伯豐說法，指出「匯率比關稅更嚴重」，台幣兌美元近期已從卅二元升至廿九點三元，若匯率升值與高關稅同時發生，將對產業是雙重夾擊，「現階段因為有關稅的問題，兩者更不能同時發生」。

盧秀燕：投入五千億 韌性電網危險不穩

至於能源危機，盧秀燕認為，現在的政府能源政策，已從產業協助者變成問題製造者，導致台灣產業發展失調、能源供應不足且不穩定，再加上這個國家的能源政策有意識形態，導致現在的電網即使投入五千多億元預算要建構「韌性電網」，結果卻非但沒有韌性電網，「而是一種危險的、不穩定的電網」。

盧秀燕還說，為彌補能源缺口，地方政府被迫增加燃煤發電，導致燃煤使用量回升、加劇空汙問題，危害民眾身體健康。她以台中為例，指出台中火力發電廠燃煤使用量，曾從每年一千五百萬噸降至一千兩百萬噸，但現在面臨挑戰。

三三會理事長林伯豐表示，由於銷到美國的產品會減少，台灣更應加強其他區域的外銷，如中國大陸、東南亞或歐洲，「這就是要政府協力跟各國談ＦＴＡ（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助」。

外貿協會董事長黃志芳表示，即使對台灣的對等關稅公布了，也不會是最終版，美國最終目的是要讓廠商赴美設廠製造，為達目的，川普會動態調整關稅稅率。

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