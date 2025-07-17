馬文君批談判退讓過頭：對美採購恐破6兆 換不到對等關稅

針對台美之間的關稅談判，立委馬文君昨天表示，政府在協商過程中一再退讓，對美採購規模將達6兆6000億元，恐損害整體利益與國人權益，呼籲政府應堅定立場、守住底線，避免過度讓利卻換不到實質利益的覆轍。

馬文君指出，從國安局及相關部會先前提交的報告來看，政府對台美關稅談判缺乏明確的應對策略與談判態度，令人擔心將陷入片面讓步的談判模式，看到的不是策略，而是不斷的退讓。

她舉日本與南韓為例指出，兩國在與美國談判關稅時，皆堅持最終稅率不得高於25%，日本更明確拒絕開放美國米進口，展現保護本國農業、捍衛農民生計的決心。反觀我國，政府似乎未展現任何原則，國人看在眼裡，難免擔心談判失衡。」

馬文君表示，台灣對美國已投入大量資源與承諾，包括台積電在美投資金額上看1000億美元，天然氣採購、軍購金額更大幅上升，國防預算未來將占GDP超過3%。此外，經濟部也曾透露，未來十年我國對美採購規模將達6兆6000億元。

台灣籌碼幾乎已用盡，美方仍節節進逼。這樣的談判，台灣還有多少空間可退？馬文君疾呼，政府應該更積極主動爭取對台有利的稅率條件，至少不能高於印尼與美談妥的19%，否則將讓民眾質疑，這樣的協議是否真的保障國家利益。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣回應，目前談判仍在進行，政府會以「不高於日韓25%」為基本目標，力求為出口產業爭取最佳條件。

馬文君最後強調，台灣已付出太多，政府絕不能讓談判成為「單向犧牲」的過程，否則損害的將是所有國人的權益與國家長遠競爭力。

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