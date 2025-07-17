馬文君批談判退讓過頭：對美採購恐破6兆 換不到對等關稅

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台美對等關稅談判結果尚未揭曉，多位學者分析，癥結點最有可能在於農業。（本報系資料庫）
台美對等關稅談判結果尚未揭曉，多位學者分析，癥結點最有可能在於農業。（本報系資料庫）

針對台美之間的關稅談判，立委馬文君昨天表示，政府在協商過程中一再退讓，對美採購規模將達6兆6000億元，恐損害整體利益與國人權益，呼籲政府應堅定立場、守住底線，避免過度讓利卻換不到實質利益的覆轍。

馬文君指出，從國安局及相關部會先前提交的報告來看，政府對台美關稅談判缺乏明確的應對策略與談判態度，令人擔心將陷入片面讓步的談判模式，看到的不是策略，而是不斷的退讓。

她舉日本與南韓為例指出，兩國在與美國談判關稅時，皆堅持最終稅率不得高於25%，日本更明確拒絕開放美國米進口，展現保護本國農業、捍衛農民生計的決心。反觀我國，政府似乎未展現任何原則，國人看在眼裡，難免擔心談判失衡。」

馬文君表示，台灣對美國已投入大量資源與承諾，包括台積電在美投資金額上看1000億美元，天然氣採購、軍購金額更大幅上升，國防預算未來將占GDP超過3%。此外，經濟部也曾透露，未來十年我國對美採購規模將達6兆6000億元。

台灣籌碼幾乎已用盡，美方仍節節進逼。這樣的談判，台灣還有多少空間可退？馬文君疾呼，政府應該更積極主動爭取對台有利的稅率條件，至少不能高於印尼與美談妥的19%，否則將讓民眾質疑，這樣的協議是否真的保障國家利益。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣回應，目前談判仍在進行，政府會以「不高於日韓25%」為基本目標，力求為出口產業爭取最佳條件。

馬文君最後強調，台灣已付出太多，政府絕不能讓談判成為「單向犧牲」的過程，否則損害的將是所有國人的權益與國家長遠競爭力。

關稅 川普

延伸閱讀

教防災的黑熊學院跑去哪？馬文君諷：災區泥巴太髒不來

卓揆指普發現金不如買無人機 馬文君：還想挖人民的錢

唯一罷綠案藍營火力全開 許淑華喊話：713是對賴清德不信任投票

政府喊預算遭砍難救助農民 馬文君：將農損連結政治太冷血

相關新聞

馬文君批談判退讓過頭：對美採購恐破6兆 換不到對等關稅

針對台美之間的關稅談判，立委馬文君昨天表示，政府在協商過程中一再退讓，對美採購規模將達6兆6000億元，恐損害整體利益與...

別將關稅談判當決定前途百年條約？ 施俊吉分析川普戰術：耐心玩下去

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，行政院前副院長施俊吉認為，台灣不能將一時談判結果當作決定前途的百年條約；他說，川...

盧秀燕看台灣經濟困境：關稅若超過10％是重大危機

台中市長盧秀燕今（16）日受邀出席三三企業交流會演講，她指出，台灣當前經濟面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」三大困...

美對等關稅會不會高於32%？外交部：不預測

立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺會前表示，還在談判過程中，他不做稅率預測，也...

外交部：美對台關稅還不確定 他國談判底定後還有變數

立法院外交及國防委員會今邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺會前表示，還在談的過程中，他不作稅率預測，也不...

川普關稅戰 游淑慧點政府這些事「證明民進黨裝肖維」

美國對台關稅至今未宣布，民進黨發言人吳崢在政論節目上說，看美國總統川普行事邏輯，似乎沒在看談判籌碼，而是單方，看你這國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。