台美貿易協議 經貿辦表明 不是被放棄

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國對台對等關稅稅率尚未出爐，外界關注台美談判進展，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣昨（16）日表示，美方發出的關稅信函，目的是增加談判力道，沒收到信反而代表談判仍在軌道內，而不是「被放棄」。

對於最終稅率高或低、會不會超過4月2日美國公布的對台稅率32％？外交部次長陳明祺昨日表示，談判仍在持續中，尚無法確定。

立法院外交及國防委員會昨日邀請經貿辦、外交部等部會專案報告台美關稅談判議題。顏慧欣指出，截至7月14日，美方已向25個貿易夥伴發出信函，但美方發函目的不在宣布稅率定案，而是對外施壓，台灣雖未收到信函，反而代表談判仍在軌道內。

陳明祺表示，目前最高稅率是巴西的50％，底限是英國的10％，不少鄰近國家為25％至30％不等，外交部綜合判斷，美國擬定稅率數字考量因素眾多，包含貿易逆差、經濟安全、兩國關係、地緣政治等，變數很多，很難預測。

外界關注台美談判過程中，有哪些堅持底線？顏慧欣說，台灣的底線是國家產業利益、糧食安全、國民健康，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡，持續與美方磋商。立委問及是否會在美豬美牛、基改食品上讓步？她回應，保護農民是必然的，一定堅守產業、國家利益。

陳明祺表示，談判過程涉及機敏，存在「Give and Take」（互相讓步），細節不便透露，外交部積極掌握相關變數，目前無法對談判結果抱持樂觀態度，會全力以赴。

顏慧欣指出，台美雙方團隊均認同談判持續推進，盼在8月1日以前完成協議，已初步約定下輪實體磋商時程。

關稅 川普 對等關稅

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