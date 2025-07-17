外媒點出沒收到關稅信可能原因 台美貿易協議 接近達陣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台灣至今尚未收到美國總統川普的關稅通知函。圖／AI生成
台灣至今尚未收到美國總統川普的關稅通知函。圖／AI生成

台灣至今尚未收到美國總統川普關稅通知函，但美國媒體解讀，還沒接獲信函的國家，如台灣、瑞士、印度等，都可能即將與美國敲定貿易協議

美國政治新聞網站Politico分析，美國總統川普上周向20多個貿易夥伴寄出關稅通知函，並表示這些信函形同貿易協議，但實際上沒收到信件的國家，才快要締結真正的協議。台灣、瑞士、印度都還沒收到川普的關稅信，這幾國可能快要達成協定，並有望在未來幾周宣布。

外媒對川普關稅最新解讀
外媒對川普關稅最新解讀

文章寫道，川普多次暗示美國即將要與印度達成協議，但仍在商討細節。專門研究美印關係的前政府官員認為，川普沒有致函印度是好兆頭，若川普發信，可能會激怒印度政府，阻撓兩國近乎談成的協議。

前美國貿易代表署談判官員林斯科特，在川普首屆任期時曾參與美印協商，他說：「這些信的措辭既強勢又直接」，「印度方面若收到信，而信中又未承認已有某種程度的進展，可能會覺得有點像被賞了一個耳光。」

另一方面，台灣和瑞士均與美國有大量貿易，兩國正與美方談判，盼能阻止高額對等關稅，擋下可能鎖定台灣半導體業與瑞士製藥業的產業關稅。兩國業者皆在美國展開大型投資，台積電斥資1,650億美元在亞利桑那州設廠。不具名的白宮官員證實，美方截至15日止，未再擬定新的關稅信，但說「情勢仍在變動」。

川普15日再次暗示將與印度達成協議，他告訴記者「我們將可以進入印度市場」。印度貿易代表團14日抵達華府，展開預定行程，讓協議重燃希望。不管美印宣布何種協議，預料只是第一階段貿易協定，更穩健全面的協議，要到秋天才會出爐。而且川普主政下的華府，一切都要總統說了才算數。

關稅 貿易協議 川普 對等關稅 台積電 半導體

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