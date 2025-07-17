非美系車廠 喊話關稅公平 台灣賓士：貿易政策不應獨厚特定國家

關稅問題衝擊車市，非美系車廠首度發聲。豪華車龍頭台灣賓士總裁金恩中昨（16）日表示，關稅問題延宕已衝擊台灣車市，目前僅知，台灣官方對美國車將有優惠稅率，他喊話，政府貿易政策應該公平，不應獨厚特定國家。

經濟部官員昨日對此低調回應，僅表示台美仍在談判中，都還不是確定的事，對其他車商的訴求「不予置評」。

台灣賓士對關稅政策三大訴求

台美針對對等關稅持續談判，先前傳出政府將調降美國車關稅，也傳出降稅將一次到位，經濟部先前曾表示，若比照美英談判，降稅若只針對美國車，影響尚屬可控。市場最新消息指出，台灣對美國車降稅幾乎已到定案階段，另外貨物稅降稅仍在談判中。

在關稅政策並未明朗下，民眾買車觀望氣氛濃厚，車市銷售量受到打擊。

金恩中昨日受訪時指出，年初時原本預期台灣豪華車市場可望維持平盤，但以目前情況看來，今年車市恐難以避免較去年衰退。

今年上半年因關稅議題影響，車市買氣緊縮，乘用車市場較去年同期衰退17.4%，豪華車市較去年衰退14.1%。相對之下，賓士同期掛牌數12,472輛，年減8%，銷售表現仍優於市場平均值。

但調降關稅議題持續在市場發酵，金恩中指出，這個議題拖愈久對市場愈不利，期待政府儘快明確決策，台灣賓士也會在第一時間依據政府政策方向規劃對應的市場策略與行動。

先前傳出，汽車降關稅只限於美國，對此金恩中強調，台灣應是一個公平、開放的貿易市場，政府在制定關稅政策時，應避免對特定國家給予單一優惠，才能真正維護整體產業的長期健康與競爭力。

截至目前，金恩中表示，汽車業者並未收到政府相關指示，市場充滿揣測與不確定性，對經濟反而造成傷害。他期待，台灣關稅政策能趕緊定案並對外說明。

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