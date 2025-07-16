林伯豐：盼稅率不高於日韓
三三會理事長林伯豐昨（16）日表示，美國已公布關稅稅率的國家包括巴西、中國大陸、日本和南韓等，台灣應審慎評估籌碼，在結果出來前都不能樂觀，期盼稅率至少不能高於日本跟南韓的25%；另他也提醒，匯率問題比關稅更嚴重。
三三會昨日舉行例會，林伯豐會前受訪表示，台灣對等關稅稅率「結果沒有出來前都不能樂觀」，希望台灣至少不能高於日本跟南韓，一旦關稅宣布，台灣銷美產品會減少，應加重對其他市場外銷，包括大陸、東南亞或歐洲等，政府要協力跟各國洽談自由貿易協定（FTA），以利台商外銷。
對於立法院通過普發現金1萬元，林伯豐認為，普發現金可造福人民、提升幸福感，是正確方向，政府要檢討的是不當支出。
他表示，如果補貼能讓台電止血、不再虧損，補貼是可以接受的，但若台電仍持續虧損，這顯示問題根源在能源政策，要從基本上消除虧損，再來談補貼才有意義。
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