財部打擊洗產地 加大力道

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（16）日表示，為打擊違規轉運「洗產地」，過去三個月已查核輸美貨物8,936筆，移送經濟部裁罰101案。

立法院財政委員會今日將召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。財政部、經貿談判辦公室、經濟部等財經部會書面報告昨日提前出爐。

財政部指出，針對「洗產地」違規轉運，採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴懲三道防線。

事前嚴防方面，經濟部5月時公告出口產製貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地及其標示屬實後，截至6日為止，查核17.9萬件，配合情況良好；事中嚴查方面，海關持續透過風險系統嚴格查核；事後嚴處部分，4月1日至7月6日止，海關查核輸美貨物8,936筆，移送經濟部國際貿易署裁罰101案，依貿易法最高可處300萬元罰鍰或禁止一年輸出入貨品。

經貿辦報告指出，台灣是美國首波談判對象，自4月初展開談判，行政院副院長鄭麗君率經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、財政部、國安會等單位參與，美方由美國貿易代表署主責，必要時邀請商務部等單位參與。雙方已於5月1日、6月25日、7月8日在美國華府完成三輪實體諮商。

經濟部報告指出，台美仍在持續談判，依據美國總統川普7月7日簽署的行政命令，台灣在8月1日前仍適用10％關稅稅率。

經濟部強調，將秉持維護國家及產業利益等原則，致力促進台美貿易平衡，優化雙方經貿體系，創造台美未來經貿及科技的多元夥伴關係。

關稅 川普

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