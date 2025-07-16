經貿辦：台美初步約定下次諮詢 信函不代表最終稅率

朝野關注美國對台對等關稅，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天表示，已初步約定下次諮詢，而收到信函也不代表最終稅率。外交部政次陳明祺強調，仍在談判過程中，不對最終稅率做猜測，其中有「give and take（互相讓步）」，但誠意一定在。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%，截至7月16日，尚未公布對台灣的對等關稅稅率。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。

台美已進行3次實體談判、多次線上諮商，民進黨立委羅美玲質詢時關切，下次實體談判的時程、台灣至今尚未收到通知的主因，以及美國重視的美製汽車以及保健食品的關稅談判。國民黨立委黃仁則關切民航客機以及天然氣的採購。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣答詢時強調，台美談判團隊都肯認有進展，也初步約定下次諮詢，但各國都在排隊談判，目標是在8月1日達成共識。而收到通知信函並不代表最終稅率，各國在8月1日前仍持續爭取最符合產業和國家利益的關稅。

顏慧欣回答民進黨立委王定宇質詢時也說明，依照國際慣例，雙方必須對明確事項有共識，甚至是草簽協議後才能對外公開。談判團隊也在壓縮的時間內，盡可能透過在外交及國防委員會、經濟委員會專報、向立委私下說明等方式做到透明。

外交部政務次長陳明祺則表示，目前仍在談判過程中，不對最終稅率做猜測，外交部持續協助行政院經貿團隊盡全力跟美方溝通；而各項採購案還在雙方談判過程，不便對外透露，其中涉及細微的「give andtake（互相讓步）」，但誠意一定在。

羅美玲特別關切，巴西為美國的出超國，但稅率從10%調高到50%，主因是川普質疑巴西的反美立場，而國內疑美論是否影響談判，又如何減緩在巴西台商的衝擊。

陳明祺解釋，台灣本著互惠互利原則進行談判，美國有充分感受到，而貿易談判不是容易的事，尤其過去數年的過程被壓縮到數月。外交部隨時與巴西台商保持聯繫，若有需要轉移生產位置，也會提供協助，如轉移到「台巴智慧園區」所在的巴拉圭。

國民黨立委徐巧芯則質疑，日本對美貿易談判向全民說明底線為何，台灣談判底線為何，又對美談判是否涉及牛肉和豬肉的萊克多巴胺標示、零關稅以及基因改造食品進口。

顏慧欣指出，每個國家與美國都有談判的保密義務，而台灣底線在於維護國家跟產業利益、糧食安全與國民健康；而立委提到的項目涉及美方利益，談判將會觸及，但最後共識不便在此透露，行政團隊保護農民是必然，一定堅守產業、國家利益。

王定宇直言，沒有國家會提前把談判底牌掀牌，就算是在國會，時間進程也並非台灣或美國單一方面可以決定；各國在因應國際變革之際，不應賺取政治紅利。

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