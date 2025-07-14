聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：美台關稅握手協議 我官員：爭取低於日、韓

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃婉婷／綜合報導
賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊通話，國安局長蔡明彥也出現其中。圖／總統府提供
賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊通話，國安局長蔡明彥也出現其中。圖／總統府提供

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，台灣尚未收到信函，紐約時報十二日報導，美國可能快要與台灣達成握手協議，但恐怕仍須大量後續談判；即使真的談成，美方也可能保留二位數稅率，並對輸美商品實施更高關稅。

我方已與美方約定下一輪實體磋商，雙方表達希望八月一日期限前完成協議，並有最終結果。相關官員指出，台美談判持續推進，目前已進入關鍵階段，盼國人再給政府一段時間。

知情人士指出，我方仍極力爭取百分之廿甚至百分之十五以下，低於鄰近國家日韓，目前稅率地板價就是百分之十，不太可能有個位數的空間。

若收關稅信 仍有周旋空間

台美已歷經三次實體談判和六次線上磋商，一名知情人士指出，目前雙方仍持續磋商細節。對於外界認為美方寄出關稅通知信代表談判觸礁，該人士稱，即便台灣近期收到美方的關稅通知信，也不代表談判以失敗告終，台美雙方仍有周旋空間。

紐時報導描述，雖然美國可能即將與印度、台灣及其他國家達成握手協議，但這些協議多半內容有限，仍需大量後續談判。即使有協議達成，川普也可能保留二位數的關稅稅率，並對外國產品祭更高關稅。所謂握手協議，通常指的是口頭或非正式協議。

距離八月一日新關稅生效僅剩不到一個月，川普政府恐怕只能與一小部分國家談判協議。

代表國際企業的美國對外貿易委員會主席柯文表示，「關於關稅的整體討論重心出現如此劇烈轉變，令人震驚」。柯文描述，川普一年前還是候選人提出徵收基礎關稅的構想，令所有人錯愕，「但現在，企業與商界幾乎認為，百分之十的基礎關稅可能已經是能盼望的最好結果」。

關稅 川普

延伸閱讀

被疑涉淫魔案 川普要支持者「別管了」

川普遇刺滿一年 盟友眼中他變感恩

只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

相關新聞

紐時：美台關稅握手協議 我官員：爭取低於日、韓

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，台灣尚未收到信函，紐約時報十二日報導，美國可能快要與台灣達成握手協議...

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

美國總統川普陸續公布關稅通知函，台灣迄今尚未收到。「紐約時報」指出，美國可能即將與印度、台灣等國達成口頭協議，但恐怕會是...

台美關稅拖到726才會出爐？黃國昌批賴政府徹底黑箱作業

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的稅率，引發各界猜測，更傳出要拖到726才會出來。身兼民眾黨主...

紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，引發部分人質疑川普似乎更傾向課徵懲罰關稅而非達成協議。截至目前台灣尚...

台美8月1日前完成關稅協議 副閣揆鄭麗君：談判進入關鍵階段

行政院昨（12）日表示，台美談判團隊已於美東時間7月8日在華府就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤，雙方都認為談判應持...

對等關稅預計8月1日上路 鄭麗君：雙方致力期限前決定稅率

美國對等關稅新措施將在八月一日生效，台灣的關稅稅率備受關注，赴美談判的行政院副院長鄭麗君昨天清晨返台，台美經貿工作小組昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。