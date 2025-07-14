紐時：美台關稅握手協議 我官員：爭取低於日、韓

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，台灣尚未收到信函，紐約時報十二日報導，美國可能快要與台灣達成握手協議，但恐怕仍須大量後續談判；即使真的談成，美方也可能保留二位數稅率，並對輸美商品實施更高關稅。

我方已與美方約定下一輪實體磋商，雙方表達希望八月一日期限前完成協議，並有最終結果。相關官員指出，台美談判持續推進，目前已進入關鍵階段，盼國人再給政府一段時間。

知情人士指出，我方仍極力爭取百分之廿甚至百分之十五以下，低於鄰近國家日韓，目前稅率地板價就是百分之十，不太可能有個位數的空間。

若收關稅信 仍有周旋空間

台美已歷經三次實體談判和六次線上磋商，一名知情人士指出，目前雙方仍持續磋商細節。對於外界認為美方寄出關稅通知信代表談判觸礁，該人士稱，即便台灣近期收到美方的關稅通知信，也不代表談判以失敗告終，台美雙方仍有周旋空間。

紐時報導描述，雖然美國可能即將與印度、台灣及其他國家達成握手協議，但這些協議多半內容有限，仍需大量後續談判。即使有協議達成，川普也可能保留二位數的關稅稅率，並對外國產品祭更高關稅。所謂握手協議，通常指的是口頭或非正式協議。

距離八月一日新關稅生效僅剩不到一個月，川普政府恐怕只能與一小部分國家談判協議。

代表國際企業的美國對外貿易委員會主席柯文表示，「關於關稅的整體討論重心出現如此劇烈轉變，令人震驚」。柯文描述，川普一年前還是候選人提出徵收基礎關稅的構想，令所有人錯愕，「但現在，企業與商界幾乎認為，百分之十的基礎關稅可能已經是能盼望的最好結果」。