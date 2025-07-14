紐時：美台即便談成協議 仍可能留下兩個伏筆

過去幾個月來，市場都認為美國總統川普是以關稅為協商籌碼，但紐約時報分析，從最近幾周遭設定更高稅率的貿易夥伴比達成協議者多來看，川普似乎是認真地要課徵懲罰性關稅，即便和印度、台灣等國談成協議，也可能留下兩個伏筆。

首先，談成的協議內容可能有限，還需要更多協商，而且即便宣布協議，川普也可能保留二位數百分比的關稅，而且還會對外國輸美產品課徵更多關稅。

台灣經貿團隊上周再次前往美國，與美方官員面對面談判。行政院副院長鄭麗君回國後表示，台美雙方談判已進入關鍵階段，雙方盼8月1日前完成協議，屆時會有最終結果。我方已盡力向美方說明，貿易逆差來自雙方產業高度互補；在談判中，我方持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決分歧。

紐時指出，川普4月初暫停課徵對等關稅90天時，表示是要給予政府團隊擁有和全世界多國談判協議的時間，並且宣稱有上百個貿易夥伴都排隊要跟美國談判，一度還表示他要達成200項協議，90天過去後，美方僅宣布與英國和越南達成協議。

最近幾周川普的口徑似乎改變，不以未能達成更多協議為忤，反而誇耀從貿易夥伴取得的關稅收入，「大家都得付錢，誘因是有權在美國做生意，如果他們不想（在美國做生意），就不必付錢」。川普的許多支持者也樂見他實施高關稅，認為這是把珍貴的美國市場保留給美國企業之所需。

耶魯大學預算實驗室經濟研究主任特戴斯奇（Ernie Tedeschi）表示，若納入川普之前簽發的關稅通知函，美國對進口產品的平均實際關稅已攀升至18.7%，高於今年初的2.5%，為1933年以來最高水準，「我認為這是相當具結論意義的證據，川普是貿易保護主義者」，「這屆政府就是喜歡關稅這項政策」。

紐時指出，川普的關稅已明確創造出和其他貿易夥伴的協商籌碼，數十個國家都迎合白宮試圖敲定條件更好的協議，但美國企業領袖也已強調，川普的戰術正讓美國企業更難在外國經商。