美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

美國總統川普陸續公布關稅通知函，台灣迄今尚未收到。「紐約時報」指出，美國可能即將與印度、台灣等國達成口頭協議，但恐怕會是留下許多內容待談判的有限協議。

紐約時報（The New York Times）報導，川普（Donald Trump）支持者稱他是談成交易的高手，然而目前被美國課徵高關稅的貿易夥伴，遠多於與華府敲定協議的國家。

即使在川普今年4月宣布全面性關稅後，一些投資人及支持者依然安慰自己，川普的目標仍是開放而非關閉全球市場。

然而3個月過後，質疑取代樂觀情緒，人們懷疑川普的目標是否真在於達成讓市場開放的貿易協議。

相反地，川普近來幾乎每天都在公布新關稅措施，宣布將於短短幾週後對數十個貿易夥伴課徵高額稅率。

川普昨天在社群媒體宣布，8月1日起將對歐洲聯盟（EU）跟墨西哥商品課徵30%關稅。他本週稍早也揚言，即將對加拿大、日本、韓國、巴西及其他大小國家加徵關稅。

美國政府官員堅稱，川普的關稅威脅是一項策略，旨在讓其他國家於貿易談判中做出更多讓步。但根據川普的時程表，各國達成協議並避免懲罰性關稅的時機正迅速流逝。政府迄今僅宣布兩項分別與英國、越南達成的初步協議，且與越南那份協議的狀態目前存在疑問。

紐時表示，儘管美國與印度、台灣及其他政府有望盡速達成口頭協議，恐怕仍會是留下許多內容待談判的有限協議。就算宣布達成協議，川普也曾保留兩位數關稅，並承諾對外國產品徵收更多關稅。

川普本週揚言施加關稅的大型貿易夥伴中，有好幾國先前已與美國或川普本人談成貿易協議，包括加拿大、墨西哥、韓國及日本。在川普第一次總統任期間，加拿大跟墨西哥與美國簽署了貿易協議。

此刻距離關稅生效的8月1日不到一個月，川普政府恐怕只能與一小部分面臨高關稅威脅的國家磋商。一些尋求會晤美國官員的政府未能安排會面。

白宮未回應紐時的置評請求。但一名白宮官員指出，對川普政府而言，貿易協議和關稅並不互斥。他談到，包括與英國的協議在內，對許多貿易協議來說，更高關稅是整體方案的一部分，伴隨開放外國市場的妥協。

長期支持自由貿易或來自依賴外國市場的農業州的共和黨人，長久以來一直試圖主張，川普的關稅可以是促進而非削弱貿易的工具。但部分人士對加拿大、墨西哥及歐洲等盟友面臨高關稅的前景感到不安，這些都是美國農夫和出口商的主要市場。

股市投資者似乎也押注，川普不會真的實施他宣布的許多關稅；他們更將關稅視為談判工具，而非具體的經濟威脅。

但川普訂下的8月1日期限正在逼近，且他堅稱不會再延宕實施全球關稅。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）經濟學主任泰德斯奇（Ernie Tedeschi）表示，美國對進口產品的平均實質關稅已從今年初僅2.5%攀升至18.7%，包含川普上週發布的關稅信函稅率。這是美國自1933年來最高的平均關稅稅率，堪比加劇經濟大蕭條的「史慕特－霍利關稅法案」（Smoot-Hawley Tariff Act）帶來的關稅高峰。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普的政策包含開放市場及保護主義元素。她提到，美國談判代表致力促使其他國家開放自身市場，都是為了擴大美國出口商打入其他市場的機會，「但老實說，我們同時也設下高額關稅」。

柯特勒也認為，即使美國政府沒有達成許多協議，也可透過與主要貿易夥伴達成一些協議，涵蓋美國相當大的貿易活動。她說：「如果未來3週，（美國）真的宣布與印度和歐盟達成協議，這將具有重大影響力。」