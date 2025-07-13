矢板明夫：關稅與台灣安全議題不能混為一談

印太戰略智庫執行長矢板明夫今天受邀在舊金山灣區演講，從關稅議題切入國際政局。他在場邊接受中央社訪問表示，稅率是暫時性的，能透過交涉下降，關稅和台灣安全議題不能混為一談，關稅也並非越低越好。

矢板明夫受邀在美西台美人夏令會晚宴演說，他開場表示33年前到舊金山時，是以日本人身分，去年已取得中華民國國籍，這次是以台灣人的身分前來，獲得全場掌聲。

美國總統川普（Donald Trump）近日陸續宣布新一輪對等關稅稅率，日本稅率為25%。矢板明夫演說時表示，這對日本首相石破茂政府來說是非常恥辱的日子，因稅率比4月初「解放日」宣布的24%還增加了1%，遑論日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美方談判了7次，費盡脣舌並做出不少讓步，然而韓國也是25%，巴西更高達50%。

他指出，川普要扮演一個不可預測的強人，國際社會不管喜不喜歡都要面對。

話鋒一轉，矢板明夫說，川普對外清晰展現「讓美國再次偉大」的理想，而美國唯一擁有實力、也具野心的敵人，就是中國，因此川普這一任期許多外交政策都是要對付中國國家主席習近平，在這個國際新秩序中，如果台灣把握機會，影響力將能提高。

矢板明夫於場邊接受中央社訪問，談到關稅，他認為川普現在衡量關稅的準則尚看不清楚，但不管稅率多少，這是一個暫時性、短期性的稅率，還可以透過各方交涉往下降。另外，關稅議題和台灣安全議題是2個完全不同的議題，不能混在一起來看。

矢板明夫也認為，關稅不見得越低越好，好比台灣關稅若為15%，那有可能農產品市場被開放、或台灣要投資更多美國天然氣，這些條件或許對一些進出口美國的企業是利多，但對台灣一些產業卻可能是打擊，就像越南獲20%關稅，是好是壞還很難說。

他也指出，似乎「凡事不聽美國話的，凡是跟中國走得近的國家，關稅都非常高」。

今年美西台美人夏令會為期2天，矢板明夫外，也邀請前立法院副院長蔡其昌、僑委會副委員長阮昭雄、作家楊斯棓、時代力量黨主席王婉諭及多位台裔第二代參與。

針對僑界關注的關稅議題，阮昭雄接受中央社訪問表示，政府正積極與美方協商，也透過問卷調查了解僑商需求，相信會有正面消息。因應關稅，僑委會透過海外信保基金，一旦有融資需求時能給予協助，目前也正研擬相關辦法，看是否能夠提高信保額度。