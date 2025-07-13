台美關稅拖到726才會出爐？黃國昌批賴政府徹底黑箱作業

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的稅率，引發各界猜測，更傳出要拖到726才會出來。身兼民眾黨主席的立委黃國昌指出，賴清德總統2014年曾說協議磋商過程，沒有向社會報告、讓國會參與的話，就是黑箱作業，台灣人民的利益不能被犧牲、讓步，政府應坦率跟社會溝通。

黃國昌說，關稅是很重要且嚴肅的問題，涉及到人民權利義務，對台灣經濟影響很大的關稅協議，行政部分應該跟清楚向公民社會及國會報告。他提醒賴總統，當初2014年賴公開地說，整個協議磋商過程中，沒有向社會負責任的報告，讓國會能夠參與的話，是徹徹底底的黑箱作業，台灣社會無法接受。

黃國昌說，賴總統應該還記得2014年提出的主張，全體的國人樂於做政府後盾，但民進黨行政部門黑箱程度要請行政部門好好反省，且台灣的勞工、農漁民及人民利益，不能夠被犧牲、被讓步，台灣到底付出什麼樣的代價，爭取到什麼樣水準的關稅，這些都應該是政府必須要坦率地跟社會溝通。

至於立法院長韓國瑜日前稱黃國稱為立院四大美男之一，黃笑說，韓院長很幽默，把他排在第二名不敢當，稱立院有其他很棒的委員，他應該是排名中後段「韓院長過譽了。」

媒體追問，韓說如果不同意民進黨團總召柯建銘也在列，可以換成立委王世堅？黃說民進黨的委員問題恐怕不是在外型，期待委員能幫民眾發聲、監督行政部分、推動福國利民的法案，如果只是幫行政部門洗地的話，還是不太符合人民期待。