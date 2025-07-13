聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1月20日就職當天，在白宮簽署行政命令。美聯社
美國總統川普1月20日就職當天，在白宮簽署行政命令。美聯社

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，引發部分人質疑川普似乎更傾向課徵懲罰關稅而非達成協議。截至目前台灣尚未收到信函，根據紐約時報12日報導，美國可能快要與台灣達成「握手協議」，但恐怕仍須大量後續談判；即使真的談成，美方也可能保留2位數稅率，並對輸美商品實施更高關稅。

川普4月初公布對等關稅措施，強調利用關稅作為談判籌碼，以增加美國出口和拓展美企海外市場；川普官員也稱關稅是爭取對手讓步的策略。

但3個月過去，美方僅宣布與英國和越南達成協議。根據紐時11日報導，現在越南協議也出現變數。美越至今未針對協議發表聯合聲明，三名知情人士透露，越南官員並未同意川普宣布的稅率，且談判還在進行中。其中兩人指出，川普7月2日與越南國家主席蘇林通話時，擅自重新談判部分條款，令雙方官員都感到意外。

紐時報導描述，雖然美國可能即將與印度、台灣及其他國家達成握手協議，但這些協議多半內容有限，仍需大量後續談判。即使有協議達成，川普也可能保留2位數的關稅稅率，並放話對外國產品祭出更高關稅。所謂握手協議，通常指的是口頭或非正式協議。

距離8月1日新關稅生效僅剩不到1個月，川普政府恐怕只能與一小部分國家談判協議。有些主動尋求與美方官員會晤的國家甚至還排不上日程。而川普也曾表態，不會再延後這波全球關稅。

耶魯大學預算實驗室經濟研究主任特德斯奇（Ernie Tedeschi）表示，美國對進口產品的平均實際關稅，從2025年初僅2.5%，已攀升至目前的18.7%，其中包括川普本周簽發的關稅通知信。這是自1933年以來美國平均關稅稅率的最高水準，與當年加劇大蕭條的「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff）高峰相當。

特德斯奇表示：「對我來說，這已經是相當明確的證據，表明川普是貿易保護主義者。我認為，這屆政府就是把關稅當成一種政策工具來用。」

亞洲協會政策研究所副所長副總裁柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普的政策確實包含開放市場的元素，但也同時具有保護主義色彩。她認為，即使川普政府未能達成大量協議，只要與幾個主要貿易夥伴達成協議，仍能涵蓋美國相當大比例的貿易額，「如果未來3周內真的與印度、歐盟達成協議，那將非常具份量」。

對外貿易委員會主席柯文（Jake Colvin）表示，「關於關稅的整體討論重心出現如此劇烈轉變，令人震驚」。

柯文描述，川普1年前還是候選人提出徵收基礎關稅的構想，令所有人錯愕，「但現在，企業與商界幾乎認為，10%的基礎關稅可能已經是能盼望的最好結果」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普30%關稅激怒歐盟 恐釀「美中貿易戰等級市場動盪」

川普關稅威脅不斷 一文看懂華爾街股市為何持續上漲

川普揚言開徵30%關稅 墨西哥批：不公平協議

川普再發關稅信 重課歐盟、墨西哥30%…8月1日起實施

相關新聞

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

美國總統川普陸續公布關稅通知函，台灣迄今尚未收到。「紐約時報」指出，美國可能即將與印度、台灣等國達成口頭協議，但恐怕會是...

台美關稅拖到726才會出爐？黃國昌批賴政府徹底黑箱作業

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的稅率，引發各界猜測，更傳出要拖到726才會出來。身兼民眾黨主...

紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，引發部分人質疑川普似乎更傾向課徵懲罰關稅而非達成協議。截至目前台灣尚...

台美8月1日前完成關稅協議 副閣揆鄭麗君：談判進入關鍵階段

行政院昨（12）日表示，台美談判團隊已於美東時間7月8日在華府就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤，雙方都認為談判應持...

對等關稅預計8月1日上路 鄭麗君：雙方致力期限前決定稅率

美國對等關稅新措施將在八月一日生效，台灣的關稅稅率備受關注，赴美談判的行政院副院長鄭麗君昨天清晨返台，台美經貿工作小組昨...

第3輪華府實體磋商！政院稱進入關鍵階段 盼8月1日前完成協議

台美對等關稅談判進展，備受關注。行政院12日表示，我方談判團隊於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。