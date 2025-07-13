對等關稅預計8月1日上路 鄭麗君：雙方致力期限前決定稅率

美國對等關稅新措施將在八月一日生效，台灣的關稅稅率備受關注，赴美談判的行政院副院長鄭麗君昨天清晨返台，台美經貿工作小組昨晚表示，雙方已初步約定下一輪實體磋商的時程。鄭麗君強調，談判已經到關鍵階段，雙方會致力在期限前決定出稅率。

鄭麗君昨天清晨返抵桃園國際機場，她在步出機艙面對媒體提問面帶微笑揮手致意，但對於關稅談判進度及結果等相關提問，未做回應，僅說這麼早辛苦了。

行政院台美經貿工作小組昨晚以新聞稿表示，本輪談判，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯定談判的持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商的時程。

據了解，這次實體談判後，美方依舊未決定對台對等關稅稅率，接下來台美將持續溝通談判；在八月一日新關稅措施大限前，台灣可能會收到關稅信。

但知情人士強調，這未必是最終稅率，美方對許多國家寄出關稅通知信後，依舊持續談判，這也是美方的談判「策略」之一。

鄭麗君強調，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。

鄭麗君表示，我方已盡力說明雙方逆差來自產業的高度互補；我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易分歧，創造未來更進一步的夥伴關係。

據了解，行政院模擬各類情境與產業評估，期望磋商結果能落在低關稅範圍，即百分之十至廿。熟悉經貿議題的綠營人士認為，台灣的稅率應該會低於日、韓百分之廿五，且應有機會爭取到百分之廿甚至百分之十五以下。

然而，當我方積極對美談判時，有消息傳出台灣稅率和日韓皆落在百分之廿五；賴政府為此再次派出鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮赴美談判，並以百分之十為目標。

綠營人士指出，相較於其他國家，台灣過去一段時間持續與美方溝通、談判從未「破局」，這是好現象。

另先前本報獨家掌握，我方高度關注美國是否會引二三二條款來扼住台灣半導體命脈，我方數度向表達美方若對台灣晶片課關稅，恐有斷鏈風險，傳美方態度尚屬正面。據了解，現階段談判仍以對等關稅和非關稅貿易障礙內容為主，我方將在晶片關稅談判領域拉長戰線因應。