台美8月1日前完成關稅協議 副閣揆鄭麗君：談判進入關鍵階段

行政院昨（12）日表示，台美談判團隊已於美東時間7月8日在華府就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤，雙方都認為談判應持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商時程。行政院副院長鄭麗君表示，談判已進入關鍵階段，雙方盼8月1日前完成協議，屆時會有最終結果。

美國總統川普近日陸續宣布新對等關稅稅率，日本與韓國稅率都是25%，越南及菲律賓稅率則為20%，新稅率預計8月1日適用。

台灣原稅率為32%，最終新稅率為何，受各界高度關注。

美國政府日前開始通知各貿易夥伴，若雙方未能在8月1日完成協議，將開始課徵對等關稅稅率。對此，鄭麗君解釋，綜整各國目前收到美方關稅信情況，係為美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，其中許多國家收到信仍持續談判。

因此她表示，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，因為台美談判仍在持續進行中，且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日期限前完成協議，屆時會有最終結果。

日前率隊赴美談判的鄭麗君昨日清晨返抵台灣，隨後行政院發出新聞稿指出，鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤。

行政院台美經貿工作小組表示，本輪談判，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，並對談判後續發展交換意見，也都肯認談判持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商時程。

我方談判團隊於華府期間，也再度與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克進行整體溝通。

鄭麗君表示，針對台美之間貿易逆差，我方已盡力向美方說明此逆差來自雙方產業高度互補；在談判中，面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易分歧，優化經貿體系，創造未來更進一步夥伴關係。