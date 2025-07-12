快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

聽新聞
0:00 / 0:00

第3輪華府實體磋商！政院稱進入關鍵階段 盼8月1日前完成協議

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
美國對台灣對等關稅新稅率備受各界關注，負責對美協商的行政院副院長鄭麗君，今天清晨率團自美返抵國門，面對媒體提問時並未正面回應關稅議題，僅簡短致意「這麼早，辛苦了」便快步離去。記者季相儒／攝影
美國對台灣對等關稅新稅率備受各界關注，負責對美協商的行政院副院長鄭麗君，今天清晨率團自美返抵國門，面對媒體提問時並未正面回應關稅議題，僅簡短致意「這麼早，辛苦了」便快步離去。記者季相儒／攝影

台美對等關稅談判進展，備受關注。行政院12日表示，我方談判團隊於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯認談判的持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商的時程。負責台美談判的行政院副院長鄭麗君表示，雙方希望在 8 月1 日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

針對美國政府於美東時間7月7日起開始通知各貿易夥伴，若雙方未能在8月1日完成協議，將開始課徵之對等關稅稅率。對此，行政院台美經貿工作小組召集人、我國代表團團長、行政院副院長鄭麗君表示，綜整各國目前收到美方關稅信的情況，係為美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，而其中許多國家收到信仍持續談判。因此，她表示，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，因為台美談判仍在持續進行中，並且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在 8 月1 日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

率隊赴美談判的鄭麗君已於12日清晨回到台灣，隨後行政院經貿談判辦公室發出新聞稿指出，鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤。

鄭麗君表示，針對台美之間的貿易逆差，我方已盡力向美方說明此逆差來自雙方產業的高度互補；在談判中，面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

鄭麗君表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局」，盼外界再給一些時間，政院會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率。

行政院台美經貿工作小組表示，本輪談判，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，並對談判後續發展交換意見，雙方也都肯認談判的持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商的時程。工作小組表示，我方談判團隊於華府期間，也再度與美國貿易代表 Jamieson Greer 及美國商務部長Howard Lutnick 進行整體溝通。

關稅 川普

延伸閱讀

影／美國對台對等關稅新稅率引關注 鄭麗君返台未正面回應談判進展

台灣稅率尚未明朗 政院：雙方持續磋商中

台美關稅有結果？鄭麗君明晨返台 知情人士揭談判內情

對等關稅有好消息？ 鄭麗君與談判團隊即將返台

相關新聞

談判關鍵時刻！美對等關稅8月1日生效 鄭麗君：期限前可決定稅率

美國對等關稅新措施將在八月一日生效，台灣的關稅稅率備受關注，率領我方談判團隊的行政院副院長鄭麗君今天清晨返國，行政院台美...

第3輪華府實體磋商！政院稱進入關鍵階段 盼8月1日前完成協議

台美對等關稅談判進展，備受關注。行政院12日表示，我方談判團隊於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題...

華府直擊／挑燈夜戰苦等關稅出爐 台灣心情坐雲霄飛車

眼看美方陸續寄出關稅通知函，台灣附近的亞太國家，包括日本、南韓、菲律賓等國都「榜上有名」，其關稅稅率都已出爐，越南更是在日前與美國達成貿易協議框架，落點20%的關稅，外傳由行政院副院長鄭麗君率領的談判代表團日前挑燈夜戰，直到深夜都還在與美方交涉。 應對關稅政策，台灣顯然是想當乖乖牌，但面對川普一再強調市場開放的重要性，台灣若想取得相對低的關稅稅率，最大的難題在哪裡？

對等關稅協商卡關！郭正亮揭台「2產業」最慘：恐怕撐不住

台灣、美國因對等關稅議題，持續進行協商。對此，前立委郭正亮爆料，根據消息來源指出，除了稻米外，其他農產品可能會比照越南，實施零關稅，對台灣農業、汽車產業造成重大衝擊，直言「台灣恐怕撐不住」。

影／美國對台對等關稅新稅率引關注 鄭麗君返台未正面回應談判進展

美國對台灣對等關稅新稅率備受各界關注，負責對美協商的行政院副院長鄭麗君，今天清晨率團自美返抵國門，面對媒體提問時並未正面...

關稅談判 政院：食安為核心續與美溝通

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，我方可能放寬美牛內臟、絞肉及豬腎臟萊劑含量爭取較佳的關稅稅率。行政院官員昨表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎地與對方談判，有進度就會適時公布。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。