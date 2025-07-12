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對等關稅協商卡關！郭正亮揭台「2產業」最慘：恐怕撐不住

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮爆料，根據消息來源指出，除了稻米外，其他農產品可能會比照越南，實施零關稅，對台灣農業、汽車產業造成重大衝擊。圖／歐新社資料照
前立委郭正亮爆料，根據消息來源指出，除了稻米外，其他農產品可能會比照越南，實施零關稅，對台灣農業、汽車產業造成重大衝擊。圖／歐新社資料照

台灣、美國因對等關稅議題，持續進行協商。對此，前立委郭正亮爆料，根據消息來源指出，除了稻米外，其他農產品可能會比照越南，實施零關稅，對台灣農業、汽車產業造成重大衝擊，直言「台灣恐怕撐不住」。

郭正亮10日在節目《亮劍台灣》提到，中央大學教授吳大任表示，民進黨出於政治考量，不太會對農產品做出讓步，目前台灣農產品的平均關稅為16.6％，若真的實施零關稅，會對農業造成巨大衝擊，尤其中南部正是民進黨的最大票倉，若真的走到這一步，甚至「大罷免都不用搞了」。

郭正亮進一步說明，除了農業外，汽車產業也被美國要求降稅，他強調「大家不要以為只會衝擊到裕隆，這樣理解是錯的，汽車產業還包括和泰，還有整個銷售與維修體系，就業人口非常多」，若美國車進口關稅降至零，連貨物稅也歸零，台灣的汽車產業空將「全軍覆沒」。

郭正亮最後分析台灣與越南的差異，認為不能將兩者情況一體適用，直言「越南人均所得只有4000美元，是美國的20倍，所以降關稅對他們影響不大」，反觀台灣人均所得約3萬5千美元，是美國的一半，一旦美國產品進口，像是牛肉、雞肉、豬肉、鴨肉等進口品項全面實行零關稅，恐導致台灣的產業「全面潰敗」，強調台灣根本無法承受。

關稅 郭正亮 民進黨 川普

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