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蔣萬安籲中央：絕不能犧牲食安、國民健康

聯合報／ 記者楊正海趙容萱／連線報導
台北市長蔣萬安（右）昨陪立委王鴻薇拜票時受訪。 記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨陪立委王鴻薇拜票時受訪。 記者楊正海／攝影

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，據傳台灣擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並同意豬腎萊克多巴胺容許值比照國際標準。台北市長蔣萬安指出，中央絕對不能犧牲人民食安、國民的健康，這是必須要堅持的原則。

蔣萬安昨天陪立委王鴻薇拜票，他受訪時說，現在都還不清楚中央跟美方談判過程，希望政府能夠談到對台灣最有利的條件。

王鴻薇也表示，這次美國貿易戰中，不只關稅稅率，更擔心賴政府是否犧牲農民的權益及全體民眾的食安，現在果不其然，看來賴政府要把全體老百姓食安也拿到談判桌交換比較好的條件、比較好的稅率，但不該如此。

但台中市長盧秀燕表示，政府在前線談判很辛苦，國人應該團結、祝福及力挺，成為政府的後盾，靜待佳音，這個時候不要做過多的臆測或私下過早的評斷。

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