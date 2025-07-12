關稅談判 政院：食安為核心續與美溝通

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，我方可能放寬美牛內臟、絞肉及豬腎臟萊劑含量爭取較佳的關稅稅率。行政院官員昨表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎地與對方談判，有進度就會適時公布。

另據了解，赴美談判的行政院副院長鄭麗君已啟程返台，預計台灣時間今天清晨返抵國門。這是否代表台美對等談判告一段落或已有結果？知情人士表示，談判團隊返國並不是代表談判告一段落，未來還會在合適時機前往華府，繼續溝通磋商，「是一階段一階段談」。

川普十日表示，計畫對剩餘的貿易夥伴實施百分之十五或百分之廿的全面性關稅。本報掌握，我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，相關訊息已傳遞給美方。

政院官員強調，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎地與對方談判，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

國民黨立委許宇甄說，台灣對美方的配合早已毫無保留，從台積電出走美國，到半導體技術全面對美開放、擴大投資，新台幣匯率更因美方壓力升值逾百分之十四。如今賴政府還要進一步拿全民健康作為談判籌碼，這樣的退讓已非理性協商，而是卑躬屈膝、喪權辱國。

許宇甄說，賴清德政府對美談判不僅完全黑箱，還要求國會事後背書，根本是踐踏民主程序。未來如有相關法規送入立法院，國民黨團將站在維護國人健康與國家主權的立場，嚴格把關，該修法就修法，若是以「備查」規避國會審議，將提案要求改交審查。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，現在很多消息都不知道從何而來，呼籲政黨別唱衰台灣。談判還在進行，團隊仍堅持奮戰到最後一分鐘，而美方也有意願和台灣進行對話，希望社會給談判團隊最強支持。