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美牛內臟風險…食藥署委託評估 產地標示「一切依上級指示」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
外傳美國牛肉內臟、絞肉成台美關稅談判籌碼，研議開放進口，食藥署對此不做任何回應。 圖／聯合報系資料照片
外傳美國牛肉內臟、絞肉成台美關稅談判籌碼，研議開放進口，食藥署對此不做任何回應。 圖／聯合報系資料照片

美國尚未宣布對台對等關稅，據傳，目前禁輸入的美國牛肉內臟絞肉成談判籌碼，研議開放進口，爭取優惠關稅。據悉，國內早做好準備，今年初，食藥署已委託學者評估美國進口牛絞肉、牛內臟之風險，且於六月完成風險評估，就等食藥署公布評估結果。對此，食藥署不願做任何回應。

美國總統川普至今尚未公布與台灣之間的對等關稅，外傳，美牛進口以及美豬萊克多巴胺的殘留值，是卡關的關鍵原因之一。

成大副校長李俊璋表示，二○一九年修訂肉品萊克多巴胺標準時，以○點○九ppm分析，當時認定風險危害在可接受範圍，開放含萊劑的豬內臟進口，其風險集中在坐月子婦女，但整體都在可接受範圍，目前他尚未接到經貿辦或食藥署要求重新進行風險評估。

昔因狂牛症疫情，禁止輸入台灣的美國牛頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，因美國已超過十年未出現狂牛症案例，各界推測，因應此次關稅談判作為籌碼而放行。一位參與食藥署食安相關委員會專家指出，食藥署早在今年一月就已委託某國立大學執行進口牛肉內臟、絞肉風險評估，且該案已在六月已進入尾聲，但尚未對外公布，據了解，皆在等候食藥署高層的命令，才能揭露風險評估結果。

關稅談判初期，一直傳出我方將國人的食品安全當作籌碼，一開始疑研議取消豬牛的產地標示，衛福部過去被問及此事，態度皆相當堅定，衛福部長邱泰源在今年五月於立法院接受質詢時，還強調「豬牛產地一體適用」，守護食安沒有退讓不退讓的問題，對產地標示的態度絕不妥協；食藥署高層前天深夜再被問及此事，一改口徑，低調回覆「一切依上級單位指示」。

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