台美談判…消基會：不該隨意放行美牛豬 抽查疑發現洗產地

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，據本報掌握，我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準。消基會董事鄧惟中說，政府不該隨意放寬，幾年前萊豬進來時，政府口口聲聲說為國人把關，但實際上，台灣豬標章等標示措施過於寬鬆、管理也鬆懈。

專家也指出，未來若開放美國牛絞肉與內臟，國人接觸萊劑的機會恐大增，另，也有專家指出，食藥署委託進行的進口肉品風險評估，時常作為機密，研究結果常不公開，應誠實告知民眾其風險為何，不該等到啟動貿易討論才公開研究。

台灣開放美豬進口後，消基會曾多次抽查市面上標示的豬肉來源，發現幾乎看不到美豬商品，與衛福部豬肉儀表板顯示進口美豬占比有極大落差，質疑有「洗產地」之嫌。

鄧惟中強調，消基會立場就是堅持政府應確保民眾吃得安心，不要吃到含有萊劑的肉品，不管是牛豬，都應該標示清楚，保障消費者的知情權、選擇權。

鄧惟中也提到，雖然有台灣豬標章制度，但肉品標示仍不夠明確、嚴謹，顯示政府把關過於寬鬆。

台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，美國未禁止畜牧業者使用萊劑，且比起牛肉，牛內臟萊劑殘留風險更高，依照中國大陸的研究指出，牛內臟最容易殘留萊劑部位為肺部，若真的要開放進口，建議須經過嚴謹風險評估。

一位不願具名的餐廳業者指出，若開放美國牛絞肉，部分業者可能受到成本考量，而使用美國牛絞肉，如漢堡肉、牛雜湯等；開放初期，為避免爭議，業者不會大量進口，待風頭一過，只要成本夠低，進口量就會增加。

台大環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權說，食安規範須以事實為根據，台灣開放美國牛肉、豬肉多年，未見政府對市售美國豬牛產品進行風險評估，毫無本土資訊，使得現行若要對管制措施做調整，無實際的量化風險可依。如果政府已委託學界，完成對進口美國牛絞肉、內臟的風險評估，應對外揭露，誠實告知民眾其風險為何，不該等到啟動貿易討論才公開研究。