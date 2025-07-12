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川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

台灣稅率尚未明朗 政院：雙方持續磋商中

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國總統川普10日宣布，計畫對大多數貿易夥伴實施全面性關稅15～20％。台灣至今仍未收到通知，而率隊赴美談判的行政院副院長鄭麗君11日返台，今（12）日清晨回到台灣，是否帶回好消息？政院回應，台美雙方持續磋商中。

川普最新喊話，「剩下尚未公布的國家都要付錢，不論是20％或15％。我們正在解決這個問題。」這意味8月1日後將從10％基準稅率提高至15％~20％。台灣是否落在此區間，政院人士表示美國對台稅率尚未明朗。

外界持續關注台灣是否也能在近日就收到消息，政院人士表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊時，將再適時向大家報告。談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎地與對方談判。

據了解，鄭麗君率隊上周赴美談判，7月8日與美方談判團隊於華府進行第三次實體會晤，11日已搭機返台。知情人士透露，鄭麗君返台算是「整裝」，為下一次實體談判做準備，即便收到川普的關稅稅率信件，但8月1日前都還是有談判空間，因此也不算是最終結果，我方仍會積極努力拚到最後一刻，洽談到最好的結果。

關稅 川普

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