對等關稅有好消息？ 鄭麗君與談判團隊即將返台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國與台灣的關稅談判結果仍未宣布，但行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，已搭機返台。示意圖／AI生成
美國與台灣的關稅談判結果仍未宣布，但行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，已搭機返台。示意圖／AI生成

美國總統川普10日（美東時間）再度指出，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%，現在就在研究。對此，政院人士11日回應，台美雙方持續磋商中。不過，據了解行政院副院長鄭麗君已啟程返台，預計預計台灣時間12日清晨抵達台灣。對於是否有好消息帶回，政院人士則是表示有最新消息會適時對外說明。

據了解，鄭麗君率領的談判團隊，已搭機返台，預計台灣時間12日清晨抵達台灣。鄭麗君在上周率團赴美談判，至今已將近一周，賴清德總統、行政院長卓榮泰相當關注美方動態，與談判團隊保持密切聯繫。

外界推測鄭麗君此刻是否會帶著好消息返台，知情人士透露，即便收到川普的關稅稅率信件，但8月1日前都還是有談判空間的，因此也不算是最終結果，我方仍會積極努力拚到最後一刻，為我國洽談到最好的結果。

行政院發言人李慧芝10日在行政院會後記者會表示，台灣尚未收到美國關稅相關通知函，由鄭麗君及經貿辦總談判代表楊珍妮所帶領的談判團隊，是在7月8日與美方談判團隊於華府進行第三次實體會晤，且台美針對談判關鍵議題也有凝聚共識，對於後續談判議題亦交換意見，雙方同意談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判。

關稅 川普

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