台美關稅盼盡速達成協議 副總統蕭美琴：同時守護台灣產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴副總統表示，有關美國關稅新政，希望臺美經貿合作互利，同時守護臺灣產業，期盼與美國盡速達成協議。總統府／提供
蕭美琴副總統表示，有關美國關稅新政，希望臺美經貿合作互利，同時守護臺灣產業，期盼與美國盡速達成協議。總統府／提供

蕭美琴副總統10日接見「世界臺灣商會聯合總會」第31屆回國訪問團，她表示，有關美國對世界各國所公布的關稅新政，政府的立場是希望臺美經貿關係能達成合作互利，同時守護臺灣的產業。期盼與美國盡速達成協議，共同深化臺美關係。

訪賓一行尚包括世界臺灣商會聯合總會監事長謝美香、名譽總會長林見松、副總會長林凱民、顧問莊振輝等，由總會長吳光宜率領，僑務委員會委員長徐佳青陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時說，首先歡迎訪團來到總統府，感謝世界臺商總會長期貢獻國際，不但事業有成，也從事許多公益活動，把臺灣的經濟實力與良善力量延伸到世界各地。

蕭美琴指出，在全球情勢特別複雜的當下，面臨包括前幾年COVID-19疫情、烏克蘭戰爭，到近期的以哈戰爭、印巴及伊朗等各地衝突的挑戰。臺灣位處印太地區，持續遭受各式灰色地帶及軍事威脅的侵擾，更需要強化自我防衛，以及守護地區和平穩定的意志與決心。

蕭美琴表示，除了地緣政治的影響，臺灣同時也面臨許多經濟方面的挑戰，包括美國對世界各國所公布的關稅新政影響許多臺商。政府的立場是希望臺美經貿關係能達成合作互利，同時守護臺灣的產業。期盼與美國盡速達成協議，共同深化臺美關係。

蕭美琴提及，科技是讓世界進步的重要力量，更是促進人類持續發展的基礎。臺灣產業在全球發展過程中，需要美國的市場及技術；而美國提倡再工業化，也需要臺灣豐富的經驗與生產力。因此，臺灣會持續與各界溝通，並維持在世界上的影響力。

蕭美琴感謝世界臺商聯合總會在歷任總會長的帶領下，讓每位臺商都成為臺灣與世界連結的關鍵角色。在現今世界局勢變化多端的情況下，更需要大家團結一致，共同提升臺灣的國際能見度，以及凝聚臺灣安全與經濟發展的實力。

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