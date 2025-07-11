聽新聞
0:00 / 0:00

取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署高層對於標示態度轉變，已從堅持標示為依法行政一體是用，不必取消，轉為一切依上級單位指示。本報資料照片
衛福部食藥署高層對於標示態度轉變，已從堅持標示為依法行政一體是用，不必取消，轉為一切依上級單位指示。本報資料照片

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，談判代表團仍在華府談判。美國貿易代表署曾將我國豬牛原產地列為「不公平貿易行為」，官方是否放寬標示限制備受關注。對此，食藥署高層低調回覆，一切依上級單位指示。

早在5月立法院衛環委員會質詢時，即有立委質詢衛福部，是否因關稅談判放寬豬牛標示，當時衛福部長邱泰源說，豬牛產地標示為一體適用，「守護食安沒有退不退讓的問題，是堅持的問題」，態度堅定未對產地標示妥協。

隨關稅談判結果呼之欲出，衛福部官員對相關消息保密到家，也拒絕回應談判代表團是否有衛福部成員，而食藥署署長姜至剛人在台灣，未赴美國參與談判。不過，不具名食藥署高層被問及是否取消豬牛產地標示，態度已不如過去「依法行政不取消標示」堅定，僅低調表示「一切依上級單位指示」。

前立委、台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，台灣是世界衛生組織會員國，要求牛肉標示產地，在國內是一視同仁，未特別針對美牛，加上食安法已修法，未限制使用萊劑，僅要求不得檢出，因此美牛標示問題，不會造成談判障礙，而他也未聽聞要放寬標示的相關消息。

吳焜裕表示，國民黨、民進黨執政，歷任食藥署長均稱禁用萊劑，但實務上我國「食安法」已在開放美牛進口時，同步放寬國內外業者使用萊劑，但要求檢驗不得超過標準，意即國內早已未限制萊劑使用，而豬牛產地標示是一體適用，外界擔心影響進口豬牛銷售量，只需考慮政策說明時，如何讓民眾不要誤解進口豬等於含有萊劑即可，「把這些跟美方解釋清楚，應不會造成貿易障礙。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅就是「經濟武器」！邏輯投資：即便談多順利最終拍板仍憑他喜好

整理包／川普公佈兩波關稅名單！23國新舊稅率比較 6國變高了

川普說計劃實施15%或20%的基本關稅 意味比當前10%上調

關稅通知函再添一國 擬課加拿大35%關稅

相關新聞

台美關稅有結果？鄭麗君明晨返台 知情人士揭談判內情

川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的部分，引發各界猜測，據了解，領隊赴美談判的行政院副院長鄭麗君已啟程返...

對等關稅有好消息？ 鄭麗君與談判團隊即將返台

美國總統川普10日（美東時間）再度指出，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%，現在就在研究。對此，政院人士...

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，不過，傳出目前禁輸入的美國牛肉內臟、絞肉成談判籌碼，研議開放進口。...

台美關稅談判恐放行牛內臟、絞肉 盧秀燕籲國人：做政府後盾

台美關稅談判傳出我擬放行美牛內臟、絞肉及降低豬腎萊劑標準。台中市長盧秀燕受訪時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，政...

台美關稅盼盡速達成協議 副總統蕭美琴：同時守護台灣產業

蕭美琴副總統10日接見「世界臺灣商會聯合總會」第31屆回國訪問團，她表示，有關美國對世界各國所公布的關稅新政，政府的立場...

關稅談判結果遲未出爐 陳冲擔心美方以百年零息債券來要求台灣換債

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，美國海湖莊園協議裡，最令他擔心的是百年「零息債券」，尤其是對台灣的影響，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。