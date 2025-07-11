取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，談判代表團仍在華府談判。美國貿易代表署曾將我國豬牛原產地列為「不公平貿易行為」，官方是否放寬標示限制備受關注。對此，食藥署高層低調回覆，一切依上級單位指示。

早在5月立法院衛環委員會質詢時，即有立委質詢衛福部，是否因關稅談判放寬豬牛標示，當時衛福部長邱泰源說，豬牛產地標示為一體適用，「守護食安沒有退不退讓的問題，是堅持的問題」，態度堅定未對產地標示妥協。

隨關稅談判結果呼之欲出，衛福部官員對相關消息保密到家，也拒絕回應談判代表團是否有衛福部成員，而食藥署署長姜至剛人在台灣，未赴美國參與談判。不過，不具名食藥署高層被問及是否取消豬牛產地標示，態度已不如過去「依法行政不取消標示」堅定，僅低調表示「一切依上級單位指示」。

前立委、台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，台灣是世界衛生組織會員國，要求牛肉標示產地，在國內是一視同仁，未特別針對美牛，加上食安法已修法，未限制使用萊劑，僅要求不得檢出，因此美牛標示問題，不會造成談判障礙，而他也未聽聞要放寬標示的相關消息。

吳焜裕表示，國民黨、民進黨執政，歷任食藥署長均稱禁用萊劑，但實務上我國「食安法」已在開放美牛進口時，同步放寬國內外業者使用萊劑，但要求檢驗不得超過標準，意即國內早已未限制萊劑使用，而豬牛產地標示是一體適用，外界擔心影響進口豬牛銷售量，只需考慮政策說明時，如何讓民眾不要誤解進口豬等於含有萊劑即可，「把這些跟美方解釋清楚，應不會造成貿易障礙。」