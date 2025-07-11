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川普對剩餘貿易夥伴關稅15%或20%？政院：談判會維護國民健康

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普傳出打算對貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。行政院官員表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎談判中。圖／行政院提供
美國總統川普傳出打算對貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。行政院官員表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎談判中。圖／行政院提供

美國總統川普打算對剩餘的貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。行政院官員對此回應表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎談判中，有進一步資訊會適時說明。

川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的部分，引發各界猜測，並傳出雙方卡關原因在於我國對美豬、美牛的非關稅壁壘有關。外媒報導，川普今天表示，計劃對剩餘的貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。

政院官員重申，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

對於我方是否可能放寬美牛內臟、絞肉及豬腎臟萊劑容許值，官員強調，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎地與對方談判。

行政院發言人李慧芝昨天被追問相關進度時曾表示，政府始終正面樂觀看待談判，除正洽約下一輪實體談判時間，行政院副院長鄭麗君也仍在華府。

關稅 川普

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