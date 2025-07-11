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台美關稅談判膠著…傳放行美牛內臟、絞肉！瘋猜：會拖到大罷免後　

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判卡關，傳出我方考慮開放美牛內臟與絞肉、放寬豬腎萊劑標準，社群熱議「大罷免後才會開獎」，網友對食安與產地標示疑慮升高。（路透）
台美關稅談判卡關，傳出我方考慮開放美牛內臟與絞肉、放寬豬腎萊劑標準，社群熱議「大罷免後才會開獎」，網友對食安與產地標示疑慮升高。（路透）

台美關稅談判再度引發社群熱議。儘管美國總統川普尚未公布台灣新對等關稅稅率，行政院表示副院長鄭麗君仍在華府與美方磋商，但外界關注台美雙方能否在本月底前敲定協議。根據聯合報報導，我方以10%關稅為目標，並考慮開放過去管制的美牛內臟、絞肉，及將豬腎萊劑容許值比照國際標準，藉此交換美方讓步。不過，網友普遍認為談判進度將拖到「大罷免後」才會定案，質疑政府再度以食安作為談判籌碼。

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談判內容方面，目前台灣針對美豬腎的萊克多巴胺容許值明顯嚴格於國際標準，美牛則受限於食安法對於曾發生狂牛症地區的進口限制。然而美國已超過十年未傳出狂牛症，開放障礙降低，加上美方長期要求廢除相關禁令，近期農業部與防檢署也為此密集會商。政府強調，相關議題尚待談判結果明朗才會對外說明。

PTT股板上，不少網友認為「拖到大罷免後」是既定節奏，有人更點名「大約7/27之後才會公布」，認為一切都與政治時程連動。針對食安議題，有人直接批評「又要用食安換了，然後受害的又都是一般人民」，也有網友認為開放後「消費者沒辦法選擇啦，到時候一定是把產地標籤拿掉」。但也有人持反向看法，認為「美牛很好吃，幹嘛不放行」、「比照國際可以，支持」，甚至調侃「吃完再跟你收25% 嘻嘻」。

對於產地標示問題，留言板上意見分歧，有網友強調「美國說標示產地是貿易障礙」，一旦放行，美方勢必要求取消標示，讓外食族難以自主選擇。不過也有人淡定以對，認為「好不好吃人民會選擇的」、「其實還好，但說實在加工食品就要清楚標示就是了」。

關稅 川普

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