台美關稅談判…傳我擬放行美牛內臟、絞肉 豬腎萊劑值比照國際

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，行政院昨指出，副院長鄭麗君仍在華府磋商，台美正洽約下輪談判，據悉，我方以百分之十為目標，晶片關稅談判則預料將拉長戰線因應。此外，本報掌握，我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，相關訊息已傳遞給美方。

川普本周陸續公布日本、南韓等廿二國的新對等關稅稅率，由於台灣未列入首兩波名單，遭質疑是台美談判卡關，其中我國對美豬、美牛的非關稅壁壘，以及萊豬的萊克多巴胺殘留值等，都是談判卡關的原因之一。

農業部、防檢署 近期密集研商

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）今年初曾點名台灣應廢除美牛禁令、放寬萊豬萊克多巴胺殘留值，由於台美關稅談判觸及排除非關稅貿易障礙，近期盛傳我方有意放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，農業部、防檢署等相關單位，近期也為此密集開會研商。

我國目前針對美豬腎的萊劑容許值為○點○四ｐｐｍ，較日韓及國際食品法典委員會（Ｃｏｄｅｘ）為○點○九ｐｐｍ嚴格。至於美牛，我國「食安法」第十五條規定，禁止輸入近十年內發生狂牛症國家、地區的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等部位；知情人士表示，美國逾十年未發生狂牛症，可望不受法規限制。

經貿辦：將會適時向大家報告

據了解，賴政府上任後，府院不定期召開祕密會議討論這項「老議題」，但始終未定案。而在這次關稅談判中，據掌握，我方向美方傳遞，擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準。

對此，行政院經貿辦表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

農業部則僅重申，關於台美雙方關稅談判進度，由行政院統一對外說明，農業部的職責是確保產業競爭力、照顧農漁民權益、穩定農業永續發展，將持續尋求雙方互惠共贏，為台美產業創造更好的發展機會。

至於目前的談判進度，行政院發言人李慧芝表示，鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮八日跟美方在華府會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對後續發展交換意見。雙方肯認談判會持續推進，也洽約下輪實體談判，這已經台美第三次面對面談判。