助中小企業度關稅風暴 經部開放50條法人AI試製線支援產業升級

經濟部產業技術司與中小及新創企業署7日共同宣布，經濟部為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，包括工研院、金屬中心、紡織所等產業技術研發的法人機構，將陸續開放50條最先進設備的AI試製線，並與學校合作，協助企業進行新產品的開發，包括設計、試製與品檢等工序，並與中企署合作培育可在開發及生產線使用AI的實作人才，目前每條試製線每年有500人的培訓量，一年提供25,000人次的培訓量能。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，為培育百工百業AI人才，經濟部自去(2024)年5月開始，透過線上及實體的教學，已培養近7萬名AI人才；目前台灣企業在面對國際不確定的變局下，惟有提升價值及降低成本才能確保本身競爭力，因此技術司這次推動研發法人開發出來的50條AI試製線，將導入各領域最新AI智慧機台，平時除用於法人先進技術研發外，這次將開放給業界進行創新產品的開發，包括設計、試製與品檢等工序，縮短開發時程、提升創新效率，企業員工亦可實地操作智慧機台，參與實作訓練，深化對AI應用的理解與技能養成，業者在參與過程中如確認試製流程具高度實用性，更可直接將AI導入經驗與技術模組帶回自家公司，快速複製應用。

經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，面對國際經貿情勢與供應鏈重組的壓力，中小企業的應變能力與數位轉型的速度與彈性至關重要。經濟部積極推動產業AI化政策，特別鎖定如工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等深受影響且具外銷實力的重點產業，與專業法人機構合作。更強調實務習作與應用，透過7日開始第一波「AI應用導入實務課程」，直接協助業者在法人試量產的產線上，學習建構智慧製造應用，提升供應鏈韌性。目標是協助中小企業成功導入AI工具，讓AI技術可以落地，成為企業強化體質、提升國際競爭力的利器，共同應對挑戰。

經濟部技術司表示，這次開發出來的法人試製線暨人才培訓基地，包括新北及雲林的紡研所、高雄的金屬中心、台中的精機中心與塑膠中心、新竹的工研院、彰化的車輛中心、嘉義的食品所等基地，第一波(5~6月)開課領域以紡織、塑膠、工具機、金屬加工、食品、車輛組件為主，7日也是紡研所—AI數位布料實作訓練班的開課日，紡織產業是我國重要的出口產業，尤其以美國為主要市場，近年面臨關稅波動與全球客製化、快時尚的趨勢，迫切需要發展數位布料設計與生產模擬能力。

他表示，這次在紡織產業綜合研究所開設的「AI數位布料實作訓練班」，正是為協助業者應對這些挑戰，透過AI技術學習布料色彩智慧比對、數位紋理模擬，甚至進行訂單預測分析等應用，強化快速反應市場需求的能力與接單競爭力。

過往法人設施主要用於內部研發，較少開放業界參與，然為協助中小企業快速升級轉型，本次政府要求法人將AI試製線及相關訓練資源開放給企業使用，並且為滿足產業先進產品開發需求，亦將試製線全面升級AI並引進最好的設備及環境。未來經濟部透過法人專業能量與設備支援，一方面強化產學研技術整合與AI落地應用，二方面以試製線AI實作人才培訓強化各行業AI進階人才，另透過跨單位的資源整合，加速培育百工百業AI應用及人才落地。歡迎有需求的中小企業多加利用。法人AI試製線及培訓服務0800-005-288