鎖定2大談判目標！談判老將：別把川普當拜登 台灣「少輸為贏」

美國總統川普對全球揮動關稅大刀，重構全球經貿秩序，前經貿辦總談判代表鄧振中怎麼看？他一句話點出川普弱點：美元。現階段美國對各國的貿易談判風格為何？為何宛如大戶人家嫁女兒，各國都要寫「聘禮清單」？而這波台美貿易談判，他建議國內如何轉換思惟？在半導體關稅即將發布的本週，他如何建議AI相關產業在台灣的未來布局？一文看懂。

「川普第一任跟第二任大方向差不多，但目標比較明確，手段也比較兇狠……，」台灣談判老將、任期橫跨川普第一任（2017～2020）與拜登時期（2021～2024）的前經貿辦總談判代表鄧振中，日前接受《遠見》專訪，直言點出川普2.0與川普1.0之間最大的差異。

回顧川普重返白宮的前100天，他對權力的運用達到極致。不同於以往多數美國總統走中間路線，川普透過宣布美國經濟進入緊急狀態，對外頻繁發動關稅戰，對內則大動作遣返移民、凍結哈佛等名校資金，掀起全球連環經濟海嘯。

川普弱點：美元地位面臨挑戰

從川普近期的各種發言來看，常見政策目標之間互相牴觸。舉例來說，若川普想解決貨品貿易逆差問題，勢必得讓美元貶值；但一旦美元走貶，就會與「讓美國再次偉大」（MAGA）目標發生衝突。如果美國對外的貿易逆差消失，美元的國際流通性變弱，加上若因川普政策反覆而導致美債被拋售、發生信用危機，美元霸權地位就受到動搖，這都與MAGA理念背道而馳。

回到川普強硬談話的背後，曾任經濟部長的鄧振中認為，真正目的恐怕是施壓各國就範，迫使他們接受美方要求。例如歐盟，美方關切的重點可能是解除基改食品等貿易障礙、提升軍費……等歐盟長期迴避的議題。

美國談判像「嫁女兒」，開出聘禮清單

鄧振中打了個比方，美國現在的談判方式就像「嫁女兒」，「我大戶人家的女兒要嫁人，長得漂亮、才藝兼備，要娶她，你（各國）自己開條件。」美國要求各國提出「聘禮清單」，列出各種降低對美順差的方案。一週內與六國談判，若不滿意便全盤否定，若拖太久，美國會自己開出一個「合理價格」。

這樣的談判模式與傳統大不相同。傳統上貿易談判曠日費時，雙方你讓一點、我給一點，如同擠牙膏般慢慢協調。但美方這次直接攤牌：「我時間有限，只有90天，如果你不能在前兩輪內談妥，那就排到後面去。」這讓各國談判代表壓力山大。

別把川普當拜登，台灣「少輸為贏」

「貿易談判最怕什麼？怕被罵喪權辱國。」鄧振中表示，這次台美談判最大障礙是「國內無共識」，導致給美方的「聘禮清單」內容貧乏，難以讓美方滿意。

他直言，問題根源在於國內仍把川普當拜登。但拜登可被說服，才可談成「台美21世紀貿易倡議」；而現在以為川普也能這樣，輿論又說這不能讓、那不能讓，結果清單愈寫愈短。這場談判對美國而言，贏家只有一個，就是自己。其他國家只能「輸多輸少」，他建議台灣社會應調整心態，「少輸為贏」，才更符合國際現實。

川普將實施「差別關稅」，台灣談判鎖定２大目標

此外，鄧振中預測，美國將對各國的關稅採「差別對待」，而差別稅率也將影響各國未來競爭力。台灣若要爭取競爭優勢，就要努力讓自己談到較佳的數字。

「如果大家都被課相同關稅，是齊頭式平等，台灣競爭力強就不怕。但如果有（稅率）差別，那你就會緊張了。」

因此，鄧振中指出，台灣與美國的談判應鎖定兩大目標：，一是稅率不能高於日本、韓國、馬來西亞等產業對手；二是台灣對美出口主力如資通訊產品，是否可納入豁免，這將是關鍵。

「美國現在想把所有東西都拉回國內生產，但事實上做不到，不要說3年、5年，就算10年也不行。」

鄧振中建議，台灣可以這樣說服美方：我們的出口主力是在幫MAGA，不是要取代美國。台灣在全球供應鏈中若成長，美國也會受惠；但若台灣被打擊，美國也會受傷。若川普核心圈能理解這點，「我們多數產品就能放在比較安全的位置。」

關稅下，中小企業需快速轉型

川普引發的關稅巨浪，也逼迫台灣中小企業轉型。中小企業多數在台灣都是Support（支援）大企業、提供零組件中間財，僅不到兩成直接做出口。鄧振中指出，台灣必須維持一定的產業能量，讓這些中小企業有「出海口」。

未來關稅壓力勢必層層傳導，中小企業若毛利太低，恐愈做愈虧，唯有提升技術與附加價值，脫離「毛3到4」時代，才能存活。他提醒企業主：「一定要先問自己，怎麼讓產品更好、價格更高，且讓客戶願意埋單。如果這些答不出來，政府再怎麼幫也只是苟延殘喘。」

半導體硬留在台灣不見得好

他也強調，雖然要維持產業能量，但並不代表所有產業都得留在本地。例如AI等快速成長的產業，台灣本身體量有限，無法無限供應水、電與人才。「要全部留在台灣，不可能。有一部分移往美國、歐洲，是天經地義，也是對台灣有利，」否則將導致產業失衡、爆發「荷蘭病」。

隨著川普連串政策推動，全球經貿秩序正被重構。90天的談判倒數壓力步步逼近，未來走向仍不明朗，但台灣勢必得準備好迎戰。

（本文出自2025.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）