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台美談判不碰匯率？ 卓揆：不敢斷言未來

聯合報／ 記者朱漢崙黃婉婷鄭媁林銘翰陳美君／台北報導
行政院長卓榮泰昨在立院表示，台灣是匯率穩定國家，不容許禿鷹破壞，若發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰昨在立院表示，台灣是匯率穩定國家，不容許禿鷹破壞，若發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查。記者蘇健忠／攝影

台幣匯率歷經兩天升值近兩元引發「升值之亂」，為避免熱錢炒匯再讓台幣匯價飆升，中央銀行外匯局長蔡烱民昨天表示，近期將對外資保管行、大型行庫專案金檢。至於賴清德總統稱這次台美關稅談判未觸及匯率議題，行政院長卓榮泰說，不敢斷言未來的事，但政府會高度掌握，並在談判過程中確保國家利益。

匯市昨續爆出大量 中止連六升

台幣匯率前兩個交易日都各飆升近一元，在賴總統和中央銀行總裁楊金龍公開喊話後，台幣匯率昨由升轉貶，以貶值一點三五角、卅點二八元作收，中止連六升。除了信心喊話，央行昨也加強調節力道，加上進出口商、外資都進場交易，匯市昨續爆出卅點四一五億美元的大量。

台幣匯率近來強升引爆民眾換匯潮，昨在央行進場調節並進行道德勸說下，匯率貶值一點三五角，升值之亂暫告落幕。記者曾學仁／攝影
台幣匯率近來強升引爆民眾換匯潮，昨在央行進場調節並進行道德勸說下，匯率貶值一點三五角，升值之亂暫告落幕。記者曾學仁／攝影

交易員：台幣近期升幅 很夠了

雖然我方官員多次重申美國並未要求台幣匯率升值，但南韓央行行長李昌鏞透露，美國政府施壓亞洲國家，要求貨幣升值。此一消息昨也成為金融市場的熱議焦點，外匯交易員指出，和三月底相較，台幣這段時間升值了近百分之十，無論美國有沒有施壓，升幅也很夠了。

卓榮泰昨在立法院表示，長久以來台灣是匯率穩定的國家，中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家，央行是持續用合法與常態的態度觀察匯率變化，也不容許禿鷹破壞、操縱台灣匯率，若發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查，盼基於市場環境跟機制，能迅速穩定匯率。

民眾黨立委黃國昌質詢說，未來是否會把匯率議題納入談判範疇？卓榮泰表示，上一次的談判並沒有觸及匯率，「未來什麼時候會談到什麼事情，我們不敢在這裡斷言」，這是屬於未來的事情，並非一刀兩面的問題，政府會高度掌握。

亞幣牽動台幣 估短線區間震盪

針對央行將對疑似禿鷹的情況作專案金檢，蔡烱民指出，近期將對外資保管行、大型行庫專案金檢，並鎖定兩大重點，一是熱錢匯入後是否依規定進場買股票，二是進出口商承作遠期外匯時是否有交易單據，能證明具實際需求。至於何時啟動，蔡烱民則以「ASAP（盡快）」回應。

蔡烱民說，央行會先確認外資匯入和在股市交易的情況，若賣股後連續一個星期都沒出去，以央行來看這就不正常了；若外資賣股但未匯入新資金，整體的資金水位未變，則還算正常。此外，即使未持續停泊一周以上，但若是周期性的，例如每次都停三天，但一再發生，這種現象也會讓央行懷疑。

匯銀主管預估，儘管台幣狂升態勢暫歇，但美元表現、亞幣強弱與外資動向，仍將牽動台幣匯率未來走勢，估計短期內台幣匯率將維持卅元至卅點五元區間震盪波動。

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