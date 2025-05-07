半導體關稅 政院：我將提意見書

台美關稅談判進行之際，美國最快七日將公布半導體關稅細節，行政院長卓榮泰昨指出，我方將提出意見書，期待下階段有效磋商。針對在野喊話普發現金，卓說，這將分散產業支持力道，非最好辦法。

我方已與美國完成首輪實體關稅談判，半導體業界屏息以待美方半導體關稅細節。卓榮泰表示，五月初這個時間，只是美方要求所有國家或相關國家提出公眾意見書階段，並非實質進入討論談判的下個階段，我方會依保護半導體產業二三二條款，若干雙邊磋商的必要條件，提出我方的意見書。

卓榮泰說，上周與美方實質面對面談判中，過程相當融洽，為後來奠定好的基礎；至於其他談判細節，基於談判慣例跟雙方默契，政府會持續從備好的方案中，依賴總統指示，朝國家最高利益、維護產業權益等方向著手。

此外，「選擇美國投資高峰會」將登場，外交部長林佳龍昨率電機產業團訪德州，盼落實「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」目標，增進雙向投資，對台灣產創發展也有助益。

至於行政院已提出四一○○億元「強化安全韌性特別條例」草案因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑灌水，兩黨傾向刪除台電撥補一千億元，並納入普發現金條款。卓榮泰指出，欣慰的是，藍白版本絕大部分跟行政院所提的草案基礎相同，只是做了若干調整，但現在是匯聚力量支持產業的最好時刻，普發現金雖然簡單，但並非最有效、最好的方法，也會分散力量，希望朝野黨團能以同理心看待。