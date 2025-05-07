台美後續談判是否涉及匯率 卓揆：不敢斷言會談什麼

行政院長卓榮泰昨（6）日表示，台灣非操縱匯率國家，也絕不允許禿鷹破壞、操縱台灣匯市，若有任何不法營運會立刻有效處理，請央行及所有金融單位嚴查、嚴防。至於未來匯率是否納入台美談判範圍，他表示，未來何時會談到什麼事情，他不敢斷言。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢。他表示，台灣長久以來是匯率穩定的國家，從來不是操縱匯率的國家，央行持續以合法且常態的態度觀察匯率變化。政院希望基於市場環境跟機制，讓匯率能夠迅速趨於穩定。

民眾黨立委黃國昌質詢，未來是否也不會將匯率納入台美談判範圍？卓榮泰說，此次談判沒有涉及匯率，但未來何時會談到什麼事情，不敢在這邊斷言。

圖／經濟日報提供

黃國昌質疑，賴總統講得很清楚，匯率不會成為台美經貿談判範圍，卓榮泰現在是改口了？

卓榮泰解釋，賴總統意思是，台美經貿這次會談沒有涉及匯率。政府對於未來沒有做任何想像，不管未來談判是否有，目前針對匯率這一周以來的變化，政院都高度掌握，他強調，這不是承諾與否的問題，政府對匯率變化會高度掌握，談判過程則會確保國家利益。

另外，美國半導體關稅徵求意見時間即將截止，卓榮泰昨日表示，台灣將依照保護半導體產業的必要條件，提出台灣的意見書，期待在下個階段接觸中，能夠進行有效磋商。

國民黨立委魯明哲質詢時指出，關稅、匯率、個別關稅三把刀恐衝擊台灣產業，行政院副院長鄭麗君帶隊赴美談判，各界期待很深，盼爭取最大利益，讓產業能夠活下去，未來美國公布個別關稅，對於台灣電子業恐造成衝擊，行政院是否有掌握？

卓榮泰回應，鄭麗君和行政院經貿辦總談判代表楊珍妮非常辛苦完成與美國面對面磋商，帶回來的消息，足以讓行政院覺得，往下一步走是一個好的開始。

美國半導體關稅即將亮牌，外界更預期「稅率不低」。據經濟部、國發會評估，若美國對我半導體等課關稅，我業者或有能力轉嫁，但會造成廠商往美移動。

經濟部表示，政府除透過公協會發動廠商提供評論意見，同時訴求台美雙方互為策略夥伴，半導體及資通訊產業關稅可轉嫁由美國客戶及消費者吸收。國發會則表示，美國國安調查除涵蓋半導體、半導體製造設備，更涵蓋衍生之電子產品。