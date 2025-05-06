立院總質詢落幕 卓揆盼朝野支持4100億特別條例

立法院本會期施政總質詢6日落幕，行政院長卓榮泰結尾致詞表示，立法院將進入法案審查階段，懇請朝野黨團支持行政院所提4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案，這些重大法案及預算，在當前世界經貿局勢下，顯得格外迫切且關鍵，必須儘快推動落實。

立法院第11屆第3會期施政總質詢今天傍晚結束，後續立法院會將依照討論事項議程，逐步審查、表決排定的法案，包括行政院會日前通過的新台幣4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

卓榮泰表示，立法院第11屆第3會期的總質詢在今日順利結束，首先謝謝立法院所有先進、工作同仁及媒體朋友在這段期間的辛勞。

卓榮泰提到，面對當前全球經濟局勢、區域地緣政治劇烈變化，台灣最大的力量來自於「團結」。政黨可以理念不同，但他深信各項福國利民與壯大台灣的政策，朝野必須要並肩合作、共同努力，這也是多數人民的期待。如同立法院近期通過了行政院所提的「產業創新條例」修正案，將為人工智慧、節能減碳、創業創新發展，提供更好的環境。

卓榮泰指出，立法院在總質詢結束後，即將進入法案審查階段，有關政院所提「強化安全韌性特別條例」、前瞻第5期特別預算及114年度預算解凍案、「電業法」修正等重大法案，也請朝野各黨團及全體國人支持。

卓榮泰說，特別條例將從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等四大面向，提升國家整體應變力，並緩和外在的衝擊。這些重大法案及預算，在當前世界經貿局勢下，更是顯得格外迫切且關鍵，必須儘快推動落實。