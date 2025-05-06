應對院版特別條例 藍黨團提3900億納普發萬元現金

行政院提出4100億特別條例因應美國總統川普對等關稅，上周已於立法院付委審查。國民黨立院黨團上午召開記者會，公布國民黨版「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，將預算規模調整至3900億元，並提出普發現金1萬元。

書記長王鴻薇表示，「因應國際情勢強化經濟社會以及民眾消費韌性」條例草案，5日已經送案，將在今天程序委員會排入周五院會，與行政院版特別條例併案審查。王鴻薇指出，行政院版當中的支持產業、安定就業、照顧民生部分，國民黨團都予以支持，在國民黨版中最重要的部分，是全民普發現金1萬元。

王鴻薇強調，行政院版特別條例在勞工紓困部分，一直維持在150億元，有可能無法完全照顧到未來可能會放無薪假的勞工。照顧弱勢部分，也有可能掛一漏萬，甚至10月可能又要調漲電價，所以國民黨團提出普發現金1萬元，強化消費韌性，讓民眾能夠因應經濟衝擊，又能夠達到刺激內需的作用。

行政院版特別條例實施期限，自今年3月12日開始，到116年12月31日為止，必要可經立法院同意後延長。王鴻薇提到，國民黨團版本提出普發現金1萬元，規定在今年10月31日前執行完畢。按照行政院的說法，特別條例全部移用歲計賸餘，不會舉債支應，國民黨團版本將特別預算規模降到3900億元，以顧及財政紀律。

立委柯志恩表示，因應美國對等關稅所帶來的影響，行政院提出的特別條例國民黨團會予以支持，但是針對條例中的配比，國民黨團提出的版本，更符合強化經濟社會及民眾消費韌性。在支持產業、安定就業、強化高等教育等項目，國民黨團會予以支持。不過對於夾帶挹注台電1000億元，國民黨團有意見。

柯志恩認為，台電連年虧損，根本上就是錯誤的能源政策所造成，民進黨政府提出撥補，實質上是用人民納稅錢「再分配」。繼續撥補無法解決台電持續虧損的問題。在113年台電電價審議委員會議當中，13位委員就有4位就明白指出，台電不能永遠靠撥補來解決虧損。國民黨團的立場很清楚，不會為凍結而凍結，為刪減而刪減，目的很清楚，要求台電提出釜底抽薪的方案。

柯志恩強調，在強化社會韌性部分，包括挹注勞健保基金部分，國民黨全力支持。照顧弱勢族群提出關懷部分，國民黨也予以支持。但是對於國土韌性部分，國民黨團認為，特別條例要解決的是「經濟的衝擊」，不是「軍事的衝突」，國防預算國民黨團過去以往都是百分百支持，如果行政院認為真有必要強化國土韌性，請提出追加減預算來處理。

柯志恩表示，總統賴清德在年初國安會議當中曾提到，為了要保衛國家決心，推動國防改革，落實社會防衛韌性，還要推動相關特別預算，同時提高國防預算達GDP的3%以上。因此她認為，沒有必要列在這次特別條例，如果賴總統認為國防上有特別需求，應該會提出國防相關特別預算。簡言之，特別條例是要解決「經濟上的衝擊」，不是解決「軍事上的衝突」。

柯志恩表示，國民黨團將院版的國土韌性1500億元，放在民眾消費韌性部分，提出普發現金1萬元，以利刺激內需消費。國民黨團所提出的版本預算為3900億元，更符合因應美國對等關稅情勢，照顧民生最好、最適切的版本。

首席副書記長羅智強表示，面對美國對等關稅、經濟風暴，國民黨團審酌特別預算和特別條例，會根據名正言順、正本清源和對症下藥的基本原則。國民黨秉持三項原則提出黨版，全力擔當台灣面對經濟風暴的後盾，扮演好忠誠在野黨的角色。

羅智強說，行政院版的特別條例只要符合名正言順、正本清源和對症下藥，國民黨團充分尊重也願意支持。國民黨團版本與行政院版最大不同的地方，是關於台電虧損的撥補，國民黨團反對在錯誤的能源政策之下，拿人民納稅錢去餵養台電繼續虧損的無底洞。

羅智強指出，看看民進黨政府發生各種光電弊案，造成能源成本大增，若不能正本清源，過去三次撥補台電，依舊四次漲電價，台電黑洞永遠補不完。如果民進黨政府願意將能源政策調整，台電虧損不再是無底洞，國民黨當然願意思考台電撥補的問題。

關於特別條例中國土防衛1500億元部分，羅智強支持強化國土防衛，但應該放在國防預算中。如果真有強化國土防衛需要，在野黨都全力支持，如馬政府時期國防預算每年3000億元，到了賴政府國防預算高達6400億元，在野黨亦支持，不過國土防衛預算和美國對等關稅風暴、匯率風暴，以及未來可能的美債風暴和台積電（2330）風暴較無直接關聯性。

羅智強表示，如果民進黨政府認為國土防衛有必要的話，請以追加減預算送到立法院審議，在野黨也一貫秉持守護國防，忠誠審查，擔當台灣後盾職責，這才是正本清源、名正言順的作法。