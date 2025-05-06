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立院總質詢落幕 卓榮泰盼朝野協助4100億特別條例

中央社／ 台北6日電

立法院施政總質詢今天落幕，行政院卓榮泰說，對於各項福國利民政策，人民期待朝野並肩合作，而立法院將進入法案審查階段，懇請朝野黨團協助行政院所提的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案等案。

立法院第11屆第3會期施政總質詢今天傍晚結束，卓榮泰最後致詞時，作上述表示。

卓榮泰發言時，先感謝立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣與所有立委，也謝謝立委們所提諸多指教與建議。

卓榮泰表示，當前面對全球經濟局勢、區域地緣政治的劇烈變化，台灣最大的力量來自於團結，政黨縱然可以有理念的不同，但他深信，對於各項福國利民與壯大台灣的政策，朝野必須並肩合作、共同努力，這也是多數人民的期待。

卓榮泰也說，非常感謝立法院近期三讀修正通過行政院所提的產業創新條例部分條文，這將為人工智慧、節能減碳、創新創業的發展，提供更好的環境。

卓榮泰表示，總質詢結束之後，立法院即將進入法案審查階段，有關行政院提出的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，以及前瞻計畫第5期特別預算、114年度總預算的解凍案，還有電業法部分條文修正案等重大法案，懇請立法院與朝野黨團大力協助。

卓榮泰指出，其中特別條例草案部分，將從產業支持、安定就業、照顧民生、強化韌性等4大面向，提升國家整體的應變力，並緩和外在的衝擊，這些重大法案跟預算，在當前世界經貿局勢下，更顯得格外迫切跟關鍵，必須盡快推動落實。

卓榮泰致詞結束、韓國瑜宣布散會後，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤與民進黨團成員上前致意、握手合影。

行政院會通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保。全案送立法院審議。

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