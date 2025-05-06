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賴清德撇關稅談判不觸及匯率 賴士葆：不可能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

台幣強勢升值，賴清德總統稱遺憾看到許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場誤導與非理性的預期心理。國民黨立委賴士葆今日表示，在野的政治人物根本沒有強大的能力可以操縱金融市場，美國定期公布的匯率操縱國家，台灣都被列為觀察名單，關稅談判不可能不觸及匯率問題。

賴總統昨日發表談話，「中央銀行及行政院經貿談判辦公室已經證實，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。」

賴士葆說，搶在全世界之先送上台積電，台灣遭到美國課以32%的關稅稅率，關稅戰才開始談判，這幾天台幣對美金匯率好像失速列車，兩天瘋狂升值10%左右，美媒甚至報導新台幣的變動會是全球資本流向的預警指標。賴清德、央行總裁楊金龍發表談話並不會改變市場預期美元長期走貶及台幣長期會升的心理因素，川普的關稅戰掀起美股、美債、美元的劇烈震動，也波及全球的關稅和匯率，這是無法改變的趨勢。

賴士葆指出，賴清德表示「遺憾看到許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成了市場誤導與非理性的預期心理」，賴總統的指責真的偏頗又離題了，在野的政治人物根本沒有強大的能力可以操縱金融市場。今年四月是全球最不平靜的四月天，因為川普對全世界發動對等關稅，震驚各國，美債開始下跌，殖利率上升，美國公債作為避險資產的地位動搖，美國長期公債遭到拋售。美債高達36兆，市場甚囂塵上的傳言是美國會不會倒債的疑慮，如果美元貶值50%，美債的價值就順勢腰斬一半。此外，當川普要求製造業回流美國，美元貶值必然有利於美國產品的出口。

賴士葆強調，美國定期公布的匯率操縱國家，台灣都被列為觀察名單，關稅談判不可能不觸及匯率問題，台幣升值代表競爭力強，並非絕對壞事，但是毫無預警的破紀錄急升，讓出口廠商無法因應這樣的劇變，以致哀鴻遍野的陷入恐慌。匯率升值產生的匯差，獲利減少10%，關稅談判若再加上10%到20%，甚至更多，還有多少廠商可以倖存？這是賴政府要想出對策，嚴肅以對的問題，耍嘴皮指責在野黨，不會改善、改變廠商的困境。

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