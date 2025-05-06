批跪族談判 葛如鈞：匯率波動暴央行失能與金融韌性不足

針對新台幣近日急升，一度突破30元兌1美元大關，昨日晚間報價甚至短暫來到28.812元，匯率如雲霄列車般劇烈波動，引發恐慌。國民黨立委葛如鈞今日指出，民進黨政府「跪族談判」一再在國際談判中讓步，造成台灣經濟虛空、產業外移，如今匯率劇烈波動，更暴露出央行政策失能與金融韌性不足的問題。

葛如鈞指出，台幣升值雖可能短期吸引外資進場，但背後潛藏的卻是更大的風險：外資可能僅為搶搭升值順風車，一旦利多出盡、匯率反轉，極可能迅速獲利了結、高歌離場，留下的是空蕩蕩的資本市場與受創的本地產業。

葛如鈞分享，自己身為阿宅，周一到老牌3C店買零件，業者反映疑似因為銀行App癱瘓導致整個上午無法刷卡結帳，多數客戶更表示連行動網銀都無法登入，連轉帳匯款結帳都不行；線上換匯爆量、實體交易混亂，顯示台灣金融體系在高壓情境下不僅證明「金融多元」只是口號，「金融韌性」更是一下就破功，有待更多考驗。

葛如鈞呼籲行政部門正視數位金融轉型的迫切性，應加速推動區塊鏈技術與穩定幣應用，連結全球最新的數位金融趨勢，讓企業跨境匯兌可實現低成本、高效率的鏈上清算機制，提升金融韌性。

葛如鈞指出，今年3月，央行才以「波動性太高」為由，拒絕將比特幣納入外匯戰略儲備；然而近期數據顯示，新台幣的波動率已是比特幣的近三倍，證明央行的決策不僅無視市場現實，更顯得前後矛盾、自我打臉。賴政府及央行，應評估更多元的資產備存，甚至討論比特幣作為戰略儲備的一環，以因應未來全球貨幣、地緣政治或科技災難風險。

葛如鈞提到，美國亞利桑那州近期眾議院通過法案，允許最多10%的財政資產與退休基金可投資於比特幣與數位資產，雖最終遭州長否決，但仍開全球先例。這代表比特幣不只是投機工具，而是具備系統性意義的儲備資產。臺灣應借鏡國際，打造符合我國情的數位資產儲備制度。

葛如鈞說，目前我國外匯儲備高度集中在單一主權貨幣上，缺乏多元化避險機制，風險集中度極高。呼籲行政院應儘速召開跨部會會議，明確穩定幣與數位資產的監理責任歸屬，避免政策繼續「各說各話、無人主責」。更加多元的戰略儲備，不僅是對當前危機的回應，更是對未來經濟安全的投資，政府不能再當多元備存、數位轉型的障礙者，應大步向前，成為金融創新的引領者。