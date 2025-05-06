承諾台美關稅談判不觸及匯率？卓揆：未來不敢斷言

近日新台幣暴力升值引發輿論，立法院上午施政總質詢，民眾黨立委黃國昌詢問，政府是否承諾未來台美關稅談判也不會涉及匯率？行政院長卓榮泰坦言，未來的事不敢在這邊斷言，這不是承不承諾的問題，這不是一刀兩面的事情。

有關近日台幣匯率波動，總統賴清德6日親上火線做說明，並強調匯率絕對不會成為台美接下來關稅談判的範圍。賴總統表示，央行以及行政院經貿談判辦公室都已證實，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

賴總統說明，台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，因此雖然有貿易逆差的原因，台灣被列入美國的觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國。正因為造成台美貿易逆差的原因，與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題，請有心人士不要刻意散布不實訊息。

黃國昌今日上午質詢時提問，賴總統承諾台美雙方關稅談判，未觸及匯率議題，政院是否會確實執行？卓榮泰回應，行政院完全依照這個原則，就先前談判的過程，確保國家利益。

黃國昌追問，未來是否也不會把匯率納入談判範圍？卓榮泰坦言，這次談判沒有涉及匯率，但未來何時會講什麼，不敢在這邊斷言。黃國昌質疑，賴總統講得很清楚，匯率不會成為台美經貿談判範圍，卓榮泰此言是否改口了？

卓榮泰解釋，賴總統的意思是，台美經貿上次會談沒有涉及匯率。政府對於未來沒有做任何想像，不管未來談判是否有，目前針對匯率這一周以來的變化，政院都高度掌握。被問及政院敢不敢承諾，未來匯率不會納入台美談判範圍？卓榮泰強調，這不是承諾不承諾的問題，未來的事情不是一刀兩面。政府承諾對匯率的變化會高度掌握，談判過程則會確保國家利益。