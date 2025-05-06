快訊

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

「南京出生」申請國防醫遭取消資格 師大附中生難接受：從未有陸籍

承諾台美關稅談判不觸及匯率？卓揆：未來不敢斷言

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與法務部長鄭銘謙（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明司法改革委員會、廢除集遊惡法等相關問題。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與法務部長鄭銘謙（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明司法改革委員會、廢除集遊惡法等相關問題。記者蘇健忠／攝影

近日新台幣暴力升值引發輿論，立法院上午施政總質詢，民眾黨立委黃國昌詢問，政府是否承諾未來台美關稅談判也不會涉及匯率？行政院長卓榮泰坦言，未來的事不敢在這邊斷言，這不是承不承諾的問題，這不是一刀兩面的事情。

有關近日台幣匯率波動，總統賴清德6日親上火線做說明，並強調匯率絕對不會成為台美接下來關稅談判的範圍。賴總統表示，央行以及行政院經貿談判辦公室都已證實，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

賴總統說明，台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，因此雖然有貿易逆差的原因，台灣被列入美國的觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國。正因為造成台美貿易逆差的原因，與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題，請有心人士不要刻意散布不實訊息。

黃國昌今日上午質詢時提問，賴總統承諾台美雙方關稅談判，未觸及匯率議題，政院是否會確實執行？卓榮泰回應，行政院完全依照這個原則，就先前談判的過程，確保國家利益。

黃國昌追問，未來是否也不會把匯率納入談判範圍？卓榮泰坦言，這次談判沒有涉及匯率，但未來何時會講什麼，不敢在這邊斷言。黃國昌質疑，賴總統講得很清楚，匯率不會成為台美經貿談判範圍，卓榮泰此言是否改口了？

卓榮泰解釋，賴總統的意思是，台美經貿上次會談沒有涉及匯率。政府對於未來沒有做任何想像，不管未來談判是否有，目前針對匯率這一周以來的變化，政院都高度掌握。被問及政院敢不敢承諾，未來匯率不會納入台美談判範圍？卓榮泰強調，這不是承諾不承諾的問題，未來的事情不是一刀兩面。政府承諾對匯率的變化會高度掌握，談判過程則會確保國家利益。

匯率 卓榮泰 川普 賴清德 關稅

延伸閱讀

屏檢訪視力暘能源旗下案場 黃國昌酸綠色權貴果然不同

藍委籲央行救市 卓揆：將揪出不法禿鷹

傳為大罷免改組戰鬥內閣 卓揆：政院業務從不涉罷免

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

相關新聞

賴總統稱匯率不成關稅談判範圍 卓榮泰：未來不敢斷言

新台幣兌美元匯率持續上漲，賴清德總統昨天發表談話，談及匯率議題並非台美談判範疇。行政院長卓榮泰今天表示，政府會確保國家利...

賴清德撇關稅談判不觸及匯率 賴士葆：不可能

台幣強勢升值，賴清德總統稱遺憾看到許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場誤導與非理性的預期心理。國民黨立委賴士葆今日...

批跪族談判 葛如鈞：匯率波動暴央行失能與金融韌性不足

針對新台幣近日急升，一度突破30元兌1美元大關，昨日晚間報價甚至短暫來到28.812元，匯率如雲霄列車般劇烈波動，引發恐...

關稅談判ING 林佳龍率電機產業團訪美國德州

台美關稅完成首輪談判，雙方尚未取得共識；外交部宣布外交部長林佳龍今率領電機產業團一行訪問美國德州，盼落實「台灣投資美國隊...

與美談判後新台幣暴升 凌濤質疑「台版廣場協議」

台幣暴力升值，昨天盤中升至29元價位，央行開記者會對市場信心喊話，稱發現「炒匯禿鷹」，已發出警告退場；推此，國民黨智庫副...

國民黨版因應關稅特別條例 發現金1萬、刪台電撥補

美國對等關稅衝擊全球，行政院日前提出4100億特別預算因應，當中包括撥補台電1000億和強化國土防衛1500億。國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。